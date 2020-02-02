Новые сериалы 3–9 февраля

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The CW

Кэти Кин — начинающий дизайнер, преисполненная решимости взобраться на самую вершину модного Олимпа и воплотить в жизнь мечту детства. Окружают её столь же творческие и амбициозные личности, которые, несмотря на все неудачи, продолжают бороться за место под нью-йоркским солнцем.

Действие развернётся спустя пять лет после событий «Ривердейла».