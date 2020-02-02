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Новые сериалы 3–9 февраля

Первая неделя февраля подарит поклонникам сериалов сразу несколько премьер. Главным событием станет выход на потоковом сервисе Netflix мистического триллера «Локки и ключ» — экранизации культового графического романа Джо Хилла, крайне долго добиравшейся до экранов. Цифровая платформа Apple TV+ представит на зрительский суд комедию о буднях игровой индустрии «Мифический квест: Пир ворона» от создателей ситкома-ветерана «В Филадельфии всегда солнечно». CBS All Access выпустит первый сезон детектива «Допрос».

Четверг, 6 февраля

 
Премьера+
USA Network
Тернистый путь Briarpatch

триллер, криминал, детектив

В ролях Розарио Доусон, Ким Дикенс, Кирк Фокс, Эди Гатеги, Конни Джексон, Бен Сандерс

Создатель Энди Гринвальд

Сериал по одноимённому роману Росса Томаса рассказывает о талантливой сыщице Аллегре Дилл из штата Вашингтон. Когда её младшая сестра — детектив из отдела убийств — погибает от кем-то подложенной в автомобиль бомбы, Аллегра возвращается на родину в Техас. Поиски убийцы оборачиваются опасными копаниями в прошлом, о котором главная героиня надеялась никогда не вспоминать.

Видео

 
Премьера+
CBS All Access
Допрос Interrogation

детектив, драма

В ролях Питер Сарсгаард, Дэвид Стрэйтэйрн, Винсент Д'Онофрио, Коди Смит-Макфи, Эбон Мосс-Бахрак, Кайл Галлнер

Создатель Андерс Вейдеманн, Джон Манкевич

Особенностью детективной драмы является то, что все её эпизоды основаны на выдержках из реальных полицейских файлов и сняты так, что смотреть их можно в любой последовательности. Сериал повествует о запутанных и сложных уголовных делах, расследование которых растягивается на десятилетия.

 
Премьера+
NBC
В долгах как в шелках Indebted

комедия

В ролях Адам Палли, Эбби Эллиот, Стивен Уэбер, Фрэн Дрешер, Азиф Али, Джесси Ходжес

Создатель Дэн Леви

Молодые родители Дэйв и Ребекка наконец-то вздохнули спокойно и планируют больше времени уделять себе после долгих месяцев бессонных ночей и грязных пелёнок, однако теперь заботы внезапно потребовали родители Дэйва. Разорившись, они обращаются за помощью к сыну, который не хочет показаться неблагодарным и впускает их в свой дом.

 
Премьера+
CBS
Томми Tommy

боевик, детектив, драма

В ролях Эди Фалько, Майкл Чернус, Аделайд Клеменс, Томас Садокски, Рассел Джонс, Оливия Люси Филлип

Создатель Пол Аттанасио

Бывший офицер полиции Нью-Йорка становится первой в истории женщиной, возглавившей Лос-Анджелесскую полицию. Главная героиня использует свой опыт, исключительную честность и преданность работе, чтобы наладит работу полиции в мегаполисе.

 
Премьера+
The CW
Кэти Кин Katy Keene

комедия, драма, романтический

В ролях Люси Хейл, Люсьен Лависконт, Эшли Мюррей, Кэтрин Ланаса, Джули Чен, Зейн Хольц

Создатель Роберто Агирре-Сакаса, Майкл Грасси

Кэти Кин — начинающий дизайнер, преисполненная решимости взобраться на самую вершину модного Олимпа и воплотить в жизнь мечту детства. Окружают её столь же творческие и амбициозные личности, которые, несмотря на все неудачи, продолжают бороться за место под нью-йоркским солнцем.

Действие развернётся спустя пять лет после событий «Ривердейла».

Видео

 
Сезон7
FOX
Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine

комедия, детектив

В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти

Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шур

Спасённая телеканалом NBC многосерийная полицейская комедия представляет собой своеобразную хронику насыщенных трудовых будней нью-йоркских стражей порядка.

Видео

 
Сезон3
USA Network
Грешники The Sinner

триллер

В ролях Билл Пуллман, Мэтт Бомер, Крис Мессина, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс

Создатель Дерек Саймондс

На этот раз Гарри Эмброуз расследует трагическое происшествие в Нью-Йорке — автомобильную аварию со смертельным исходом. Чем глубже сыщик копает и чем больше тревожных тайн вытаскивает наружу, тем яснее становится, что это дело станет самым опасным в его карьере. С произошедшим неким образом связаны люди с общим тёмным прошлым: местный житель Джейми и его друг по колледжу Ник, решивший нанести ему неожиданный визит.

Видео

Пятница, 7 февраля

 
Премьера+
Netflix
Локки и ключ Locke & Key

мистика, ужасы, триллер

В ролях Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра

Создатель Джо Хилл, Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл

Мистический триллер рассказывает о том, как овдовевшая Нина Локки с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт, штат Массачусетс. Там семья надеется начать новую жизнь, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Однако фамильное гнездо таит в своих стенах магические ключи от порталов в другие миры и чудовище, которое за ними охотится, — с таким-то наследством семье будет не до отдыха.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Мифический квест: Пир ворона Mythic Quest: Raven's Banquet

комедия

В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч

Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганз

Это история о закулисной жизни студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования является не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.

Видео

 
Сезон4
CBS
Макгайвер MacGyver

боевик, приключения

В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао

Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков

Предыстория популярного приключенческого боевика повествует о молодости находчивого и крайне изобретательного спецагента, который отличается нелюбовью к огнестрельному оружию и целым арсеналом умений, позволяющих ему выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций с помощью смекалки и подручных средств.

Видео

Воскресенье, 9 февраля

 
Сезон2
Showtime
Шучу Kidding

трагикомедия

В ролях Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински

Создатель Дэйв Холстейн

В центре истории — Джефф, более известный как Мистер Пиклз, икона детского телевидения, основатель многомиллионной империи и эталон доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. Но когда его семья переживает не лучшие времена, никакие богатства сценического арсенала не в силах помочь ему справиться с кризисом.

Видео

 
Сезон8
Showtime
Родина Homeland

детектив, драма, триллер

В ролях Клэр Дэйнс, Дэмиан Льюис, Мэнди Пэтинкин, Морена Баккарин, Дэвид Хэрвуд, Диего Клаттенхофф

Создатель Говард Гордон, Алекс Ганса, Гидеон Рафф

Сюжет продолжения вернёт Кэрри Мэтисон на родину — в США, основные события будут происходить в Нью-Йорке после президентских выборов. Главная героиня найдёт новую работу в благотворительной организации, помогающей живущим в Соединённых Штатах мусульманам.

Видео

 
Конец сезона6
Starz
Власть в ночном городе Power

драма, криминал

В ролях Омари Хардвик, Лела Лорен, Нэтари Наутон, Джозеф Сикора, Энди Бин, Адам Хасс

Создатель Кортни Кемп

Шестой сезон криминальной драмы кабельного канала Starz, как и сериал, завершится пятнадцатой серией Exactly How We Planned.

 
Конец сезона2
Sky Atlantic (IT)
Новый Папа The New Pope

драма

В ролях Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье

Создатель Паоло Соррентино

Второй сезон «Молодого Папы», поименованный «Новым Папой», завершится девятым эпизодом. О дальнейших планах Паоло Соррентино в отношении проекта пока ничего неизвестно.

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