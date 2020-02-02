Новости сериалов — лучшее за неделю

Дэвид Швиммер надеется на ребут «Друзей» с расово правильным актёрским составом — о воссоединении знаменитых персонажей можно и не мечтать.
Шоураннер «Ведьмака» пообещала заменить нильфгаардскую броню во втором сезоне — Лорен Шмидт Хиссрич проведёт работу над ошибками.
Начинается кастинг на роли Таргариенов в сериал «Дом Дракона» — ищут белых актёров на главные партии.
Во Владивостоке снимают экранизацию «Осенних визитов» Сергея Лукьяненко — проектом занимаются местные энтузиасты.
Как мог выглядеть сериал Джорджа Лукаса Underworld по вселенной «Звёздных войн» — в сети появился ролик с тестовой сценой.
Без пяти минут рыцарь Амир Уилсон на первых кадрах фэнтези «Письмо королю» — премьеру обещают этой весной.
Линда Хэмилтон составит компанию Алану Тьюдику в сериале «Пришелец-постоялец» — актриса сыграет генерала США.
Ребут сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли получил добро на съёмки пилота — не получилось у FOX, получится у The CW.
Кифер Сазерленд охотится на Бойда Холдбрука в тизере боевика «Беглец» — многосерийный ремейк боевика из 90-х выходит в апреле.
Автор «Настоящего детектива» и Мэттью Макконахи вновь поработают вместе — Ник Пиццолатто снова расскажет о сломленном человеке с кризисом веры.