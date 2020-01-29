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Без пяти минут рыцарь Амир Уилсон на первых кадрах фэнтези «Письмо королю»

Позапрошлым летом Netflix объявил о планах экранизировать рыцарский роман датской писательницы Тонке Драхт «Письмо королю», а нынче предлагает полюбоваться на первые кадры из шестисерийного сериала, где главную роль играет Амир Уилсон («Тёмные начала»). Даты выхода пока нет, но премьеру обещают этой весной.

Приключенческое фэнтези повествует о мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури (Уилсон), мечтающий стать рыцарем. Неожиданно на плечи 15-летнего парня сваливается величайшая ответственность — умирающий рыцарь отдаёт Тиури тайное письмо, которое нужно непременно доставить живущему за Великими горами королю. Юноше предстоит оставить прошлую жизнь и мечты о рыцарстве, чтобы вместе с друзьями отправиться в опасное путешествие ради спасения мира.

За сценарий отвечает шоураннер сериала Уилл Дэвис («Как приручить дракона»), а режиссируют первый сезон Алекс Холмс («Ответный удар») и Феликс Томпсоны. Производством заведует лондонская студия FilmWave.

Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю»
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