Без пяти минут рыцарь Амир Уилсон на первых кадрах фэнтези «Письмо королю»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Позапрошлым летом Netflix объявил о планах экранизировать рыцарский роман датской писательницы Тонке Драхт «Письмо королю», а нынче предлагает полюбоваться на первые кадры из шестисерийного сериала, где главную роль играет Амир Уилсон («Тёмные начала»). Даты выхода пока нет, но премьеру обещают этой весной.

Приключенческое фэнтези повествует о мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури (Уилсон), мечтающий стать рыцарем. Неожиданно на плечи 15-летнего парня сваливается величайшая ответственность — умирающий рыцарь отдаёт Тиури тайное письмо, которое нужно непременно доставить живущему за Великими горами королю. Юноше предстоит оставить прошлую жизнь и мечты о рыцарстве, чтобы вместе с друзьями отправиться в опасное путешествие ради спасения мира.

За сценарий отвечает шоураннер сериала Уилл Дэвис («Как приручить дракона»), а режиссируют первый сезон Алекс Холмс («Ответный удар») и Феликс Томпсоны. Производством заведует лондонская студия FilmWave.