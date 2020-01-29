Мастер меча и магии: Генри Кавилл о главном оружии «Ведьмака»

«Ведьмак» — это не только ценная магия, но и три-четыре килограмма легкоусваиваемого монстрами металла. К изготовлению главного боевого оружия Геральта из Ривии — стального и серебряного мечей — в сериале Netflix подошли тщательно.
Так, например, крестовину стального украшает брошь Ренфри (Эмма Эпплтон), убитой Ведьмаком в Блавикене — как напоминание об обратной стороне добрых намерений. Серебряный меч — для монстров — хранит верная Плотва, а для съёмки боёв изготовили целую кучу резиновых.
О тонкостях, которые вы могли не заметить, расскажет сам Генри Кавилл, который
все восемь пару серий активно орудовал обоими клинками.
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