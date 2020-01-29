Скут Макнэйри против Диего Луны во втором сезоне сериала «Нарки: Мексика»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Грядёт белый шторм, и из-под кокаиновых завалов выберутся немногие. Потоковый сервис Netflix опубликовал свежие промо-материалы к продолжению своей популярной криминальной драмы «Нарки: Мексика» — постеры и полноценный трейлер. Второй сезон спин-оффа «Нарков» станет доступен для просмотра 13 февраля.

Сериал от создателя оригинального проекта Жозе Падильи рассказывает о событиях в Мексике 80-х. Влиятельный картель Гвадалахары подминает под себя разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров, и процессом руководит безжалостный Мигель Феликс Гальярдо (Луна). В борьбу с наркоторговлей на юге границы включается движимый местью американский агент УБН Уолт Бреслин (Макнэйри).

Постеры: