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Скут Макнэйри против Диего Луны во втором сезоне сериала «Нарки: Мексика»

Грядёт белый шторм, и из-под кокаиновых завалов выберутся немногие. Потоковый сервис Netflix опубликовал свежие промо-материалы к продолжению своей популярной криминальной драмы «Нарки: Мексика» — постеры и полноценный трейлер. Второй сезон спин-оффа «Нарков» станет доступен для просмотра 13 февраля.

Сериал от создателя оригинального проекта Жозе Падильи рассказывает о событиях в Мексике 80-х. Влиятельный картель Гвадалахары подминает под себя разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров, и процессом руководит безжалостный Мигель Феликс Гальярдо (Луна). В борьбу с наркоторговлей на юге границы включается движимый местью американский агент УБН Уолт Бреслин (Макнэйри).

Постеры:

Постеры сериала «Нарки» Постеры сериала «Нарки»
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