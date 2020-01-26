Начинается кастинг на роли Таргариенов в сериал «Дом Дракона»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Представители портала Knight Edge Media утверждают, что ознакомились с информацией о первом кастинге в грядущий спин-офф «Игры престолов»(/tv/gameofthrones/). Многосерийный приквел «Дом Дракона» в скором времени начнёт подыскивать достойных кандидатов на три главные роли: завоевателя Вестероса Эйгона Таргариена и его сестёр Висеньи и Рейнис.

События экранизации романа Мартина «Пламя и кровь» развернутся за 300 лет до происходящего в романах «Песни Льда и Пламени». Эпическое фэнтези посвящено Таргариенам — единственной семье повелителей драконов, выживших после Рока Валирии и обретших новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

Информация о ролях:

Эйгон Таргариен: ведущая роль. Белый мужчина 20 с лишним лет. Женат на своих сёстрах Висенье и Рейнис. Замкнутый, спокойный, благочестивый. Суров к мятежникам и предателям. Его дракон — Балерион.

Висенья Таргариен: ведущая роль. Белая женщина 20 с лишним лет. Старшая сестра и жена Эйгона Таргариена. Обольстительная, жёсткая, суровая и беспощадная. Её дракон — Вхагар.

Рейнис Таргариен: ведущая роль. Белая женщина 20 с лишним лет. Младшая сестра и жена Эйгона Таргариена. Грациозная, добросердечная, игривая, любопытная, порывистая. В отличие от Эйгона и Висеньи обожала летать. Её дракон – Мераксес.

Шоураннеры проекта — Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал пишет сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов, включая первый. Вместе с Джорджем Мартином они выступают исполнительными продюсерами проекта.

Съёмочный процесс, согласно слухам, собираются запустить уже в этом году, а вот премьеру обещают не ранее 2022 года.