 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Тайке Вайтити предлагают возглавить фильм по вселенной «Звёздных войн» Amazon отказался от экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга The CW продлил «Бэтвумен», «Флэша», «Зачарованных» и ещё 10 своих сериалов Райан Джонсон снимет сиквел детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом Терри Гиллиам назвал движение #MeToo охотой на ведьм
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: knightedgemedia.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Начинается кастинг на роли Таргариенов в сериал «Дом Дракона»

Представители портала Knight Edge Media утверждают, что ознакомились с информацией о первом кастинге в грядущий спин-офф «Игры престолов»(/tv/gameofthrones/). Многосерийный приквел «Дом Дракона» в скором времени начнёт подыскивать достойных кандидатов на три главные роли: завоевателя Вестероса Эйгона Таргариена и его сестёр Висеньи и Рейнис.

События экранизации романа Мартина «Пламя и кровь» развернутся за 300 лет до происходящего в романах «Песни Льда и Пламени». Эпическое фэнтези посвящено Таргариенам — единственной семье повелителей драконов, выживших после Рока Валирии и обретших новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

Информация о ролях:

Эйгон Таргариен: ведущая роль. Белый мужчина 20 с лишним лет. Женат на своих сёстрах Висенье и Рейнис. Замкнутый, спокойный, благочестивый. Суров к мятежникам и предателям. Его дракон — Балерион.

Висенья Таргариен: ведущая роль. Белая женщина 20 с лишним лет. Старшая сестра и жена Эйгона Таргариена. Обольстительная, жёсткая, суровая и беспощадная. Её дракон — Вхагар.

Рейнис Таргариен: ведущая роль. Белая женщина 20 с лишним лет. Младшая сестра и жена Эйгона Таргариена. Грациозная, добросердечная, игривая, любопытная, порывистая. В отличие от Эйгона и Висеньи обожала летать. Её дракон – Мераксес.

Шоураннеры проекта — Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал пишет сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов, включая первый. Вместе с Джорджем Мартином они выступают исполнительными продюсерами проекта.

Съёмочный процесс, согласно слухам, собираются запустить уже в этом году, а вот премьеру обещают не ранее 2022 года.

5 Обсудить
Темы
 
Дом Дракона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Софи Тёрнер согласна на спин-офф «Игры престолов», если ей очень хорошо заплатят
 
Приквел «Игры престолов» о Таргариенах получил приблизительную дату выхода
 
Начинается кастинг на роли Таргариенов в сериал «Дом Дракона»

Тоже интересно

 
Кино «Рэмбо: Последняя кровь» — тизер-трейлер финальной части культового боевика Сильвестра Сталлоне
 
Кино Очень ламповый кадр со съёмок фильма «Звёздные войны: Эпизод IX»
 
Кино «Маугли» — второй трейлер и дата выхода фильма режиссёра Энди Серкиса
 
Кино Первые отзывы на «Мстителей: Финал» после мировой премьеры
 
Кино «Гранитная гора» — трейлер
 
Кино «Кролик Джоджо» — первый кадр
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в январе

28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 ПтЕВА (аудио)
31 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в феврале

1 СбТелеовощи (аудио)
2 ВсТелеовощи (видео)
2 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
10Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
17ЕВА – 356: Полит-подкаст
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
 
5Ноль кадров в секунду – 300: Третий юбилей
 
 
14Подкаст на колёсах – 122: «Плохие парни навсегда»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 299: Тогда заживём
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 388: «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», «Холоп» и кролики
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru