Телеовощи. Выпуск 331: Межстенный убийца

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:55 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:56 —
|Новости
|35:28 —
|«Удивительные истории» (Amazing Stories) — 1x01 (премьера)
|45:12 —
|Castlevania — 3x02—10 (финал сезона)
|01:13:36 —
|«Волшебники» — 5x08—10
|01:23:19 —
|«Новобранец» — 2x13
|01:28:21 —
|«Чудотворцы» — 2x07
|01:32:13 —
|«Чужак» — 1x10 (финал сезона)
|01:42:59 —
|«Как ты смеешь» — 1x09—10 (финал сезона)
|02:01:23 —
|«Уайтчепел» — 3x02
|02:13:01 —
|«Лексс» — 3x11 (впечатления Юрия и Льва)
|02:22:24 —
|Avatar: The Last Airbender – The Promise, Part 3 (впечатления Льва)
|02:41:24 —
|«Вавилон 5» — 2x11 (впечатления Юрия)
|02:51:54 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x09 (впечатления Михаила)
|02:58:19 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:09 —
|«Булл» — 4x16
|18:01 —
|«Родина» — 8x05
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