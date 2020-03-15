Новости сериалов — лучшее за неделю

Финальные рейтинги сериала «Чужак» позволяют рассчитывать на второй сезон — у сценариста проекта есть идеи для продолжения.

Кислотный постер сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» обещает яркие приключения — подростки отправятся в увлекательный квест по миру зомби.

Ая Кэш — супергероиня Шторм на свежем промо-арте второго сезона «Пацанов» — авторы сезона обещают, что новый персонаж никому не даст заскучать.

Эрин Ричардс — третья из «Невест» Дракулы на ABC — а роль «жениха» досталась Горану Вишничу.

Натали Элин Линд из «Одарённых» сыграет жертву маньяка в сериале «Высокое небо» — канал ABC одобрил съёмки полного первого сезона.

Трансгендер Эллиот Флетчер записался в сериал «Игрек: Последний мужчина» — правда, сейчас сериал на паузе из-за коронавируса.

Netflix продлил сериал «Затерянные в космосе» на третий сезон — и он станет для проекта финальным.

Джон Бернтал сыграет главную роль в «Американском жиголо» от Showtime — Каратель пошёл по скользкой дорожке.