Новости сериалов — лучшее за неделю

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

 
18:00Ноль кадров в секунду – интервью с авторами Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
 
СкороТелеовощи
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
9ЕВА – 363: Вымерший заговор
 
24Телеовощи – 330: И он написал фанфик
 
10Ноль кадров в секунду – 307: Гейлевелдизайнеры
 
0Ноль кадров в секунду
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 395: Пушки Акимбо, Супермен: Красный сын, достижения #MeToo
 
13ЕВА – 362: Вся правда о жирафах-геях
 
15Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
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