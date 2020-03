Netflix продлил сериал «Затерянные в космосе» на третий сезон

Стриминговый сервис Netflix официально обеспечил приключенческой фантастике «Затерянные в космосе» третий сезон, которым сериал и завершится. Соответствующее объявление разместил твиттер проекта. Финальная телеглава выйдет на малые экраны в следующем году.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR