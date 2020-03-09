 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker Создатель «Чернобыля» готовит для HBO экранизацию игры The Last Of Us Звезда «Люцифера» Том Эллис продлил контракт со студией для съёмок в шестом сезоне Lionsgate официально одобрила сиквел детектива «Достать ножи» Сэм Рэйми метит на пост режиссёра «Доктора Стрэнджа 2»
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix продлил сериал «Затерянные в космосе» на третий сезон

Стриминговый сервис Netflix официально обеспечил приключенческой фантастике «Затерянные в космосе» третий сезон, которым сериал и завершится. Соответствующее объявление разместил твиттер проекта. Финальная телеглава выйдет на малые экраны в следующем году.

Научно-фантастическая драма рассказывает о семье Робинсонов, отправившихся на другую планету. По вине обстоятельств их космический корабль оказывается слишком далеко от места назначения, и экипажу приходится пережить множество опаснейших приключений и основательно попутешествовать вдали от дома.

В сериале снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио и другие. Шоураннером проекта значится Зак Эстрин («Побег»), а сценаристами — Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс.

2 Обсудить
Темы
 
Затерянные в космосе
 21 февраля 2018 года«Затерянные в космосе» — промо-ролик с датой выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Затерянные в космосе» — промо-ролик с датой выхода
 
Google назвал самые популярные фильмы и сериалы года
 
Новые сериалы 23–29 декабря

Тоже интересно

 
Кино Капитан Джек Воробей официально списан на берег
 
Кино Супермен в чёрном костюме из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Канал НТВ готовит ремейк «Бесстыдников»
 
Кино Бен Аффлек добровольно отказался от роли Бэтмена
 
Кино Kitbull — новый короткометражный мультфильм от студии Pixar
 
Кино #НеМояАриэль: реакция сети на новую Русалочку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
23Телеовощи – 330: И он написал фанфик
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 395: Пушки Акимбо, Супермен: Красный сын, достижения #MeToo
 
12ЕВА – 362: Вся правда о жирафах-геях
 
15Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
11Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru