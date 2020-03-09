Netflix продлил сериал «Затерянные в космосе» на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix официально обеспечил приключенческой фантастике «Затерянные в космосе» третий сезон, которым сериал и завершится. Соответствующее объявление разместил твиттер проекта. Финальная телеглава выйдет на малые экраны в следующем году.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR — Lost In Space (@lostinspacetv) March 9, 2020

Научно-фантастическая драма рассказывает о семье Робинсонов, отправившихся на другую планету. По вине обстоятельств их космический корабль оказывается слишком далеко от места назначения, и экипажу приходится пережить множество опаснейших приключений и основательно попутешествовать вдали от дома.

В сериале снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио и другие. Шоураннером проекта значится Зак Эстрин («Побег»), а сценаристами — Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс.