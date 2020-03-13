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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «50 штатов страха» Сэма Рэйми пугает первым тизером

Стриминговый сервис для мобильных устройств Quibi представил тизер и первые кадры многосерийной хоррор-антологии «50 штатов страха», спродюсированной Сэмом Рэйми. Режиссёр трилогии «Человек-паук», как известно, отлично знаком с жанром, ведь является ещё и создателем культовых «Зловещих мертвецов».

В первом сезоне, представляющем собой сборник ужасающих историй на основе разнообразных городских легенд, снимаются Рэйчел Броснахэн, Трэвис Фиммел, Кристина Риччи, Джейкоб Баталон, Минг-На Вен, Таисса Фармига, Эйса Баттерфилд, Рори Калкин, Джон Маршалл Джонс, Рон Ливингстон, Виктория Джастис, Карен Аллен, Колин Форд и другие. За камерой помимо Сэма Рэйми поработали соавтор «Тихого места» Скотт Бек, Айса Маззей, Дэниэл Голдхабер и Ли Кронин («Другой»).

Сериал стартует вместе с остальными объявленными проектами цифровой платформы в апреле.

Кадры из сериала «50 штатов страха» Кадры из сериала «50 штатов страха» Кадры из сериала «50 штатов страха» Кадры из сериала «50 штатов страха»
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