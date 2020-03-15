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Новые сериалы 16–22 марта

Неделя припасла несколько многосерийных премьер, среди которых драма от HBO об альтернативных США «Заговор против Америки» с Вайноной Райдер и Джоном Туртурро, триллер Hulu «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун, а также два подростковых фэнтези: «Родина: Форт Салем» от канала Freeform и «Письмо королю» от Netflix.

Понедельник, 16 марта

 
Премьера+
HBO
Заговор против Америки The Plot Against America

драма

В ролях Зои Казан, Морган Спектор, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Энтони Бойл, Эжи Робертсон

События разворачиваются в альтернативной реальности, где к власти в США начала 40-х пришёл не Франклин Рузвельт, а ксенофоб и антисемит Чарльз Линдберг. Под руководством нового президента в стране постепенно устанавливается нацистская диктатура.

 
Сезон2
HBO
Моя гениальная подруга My Brilliant Friend

драма

В ролях Элиза дель Дженио, Маргерита Маццукко, Элизабетта Де Пало, Людовика Насти, Дора Романо, Гая Джираче

Главная героиня истории предаётся воспоминаниям о дружбе длиной в жизнь, начавшейся в младшей школе Неаполя в 50-е годы прошлого века.

 
Сезон2
The CW
Розуэлл, Нью-Мексико Roswell, New Mexico

драма, мистика, научная фантастика

В ролях Хизер Хемменс, Джанин Мэйсон, Лили Коулс, Майкл Тревино, Майкл Вламис, Натан Парсонс

Создатель Карина Эдли Маккензи

Современная версия «Города пришельцев», как и оригинал, основана на романе Roswell High Мелинды Метц. Вернувшаяся в родной городок Розуэлл штата Нью-Мексико дочь нелегальных иммигрантов узнаёт шокирующую правду о парне, в которого когда-то была влюблена: ушедший служить в полицию мужчина является пришельцем, тщательно скрывающим свои происхождение и невероятные способности. Снова встретившись, главные герои начинают расследовать тайну происхождения инопланетянина, но непредвиденные события грозят уничтожить вновь зарождающийся роман.

Видео

Среда, 18 марта

 
Премьера+
Hulu
И повсюду тлеют пожары Little Fires Everywhere

драма, триллер

В ролях Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Джошуа Джексон, Розмари Девитт, Лекси Андервуд, Джейд Петтиджон

Создатель Лиз Тайглаар, Селеста Инг

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Селесты Инг рассказывает, как недавно переехавшие в пасторальный городок художница Мия Уоррен и её дочь круто меняют жизнь внешне идеального семейства Ричардсонов. Сюжет исследует темы опасных тайн, искусства и личности, а также материнства и ошибочной веры в то, что игра по правилам позволит избежать жизненных трагедий.

Видео

 
Премьера+
Freeform
Родина: Форт Салем Motherland: Fort Salem

боевик, фэнтези, триллер

В ролях Тейлор Хиксон, Амалия Хольм, Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Деметрия Маккинни

Создатель Элиот Лоуренс

Речь пойдёт об альтернативной реальности, где в XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной напастью.

Видео

 
Сезон4
IFC
Брокмайр Brockmire

комедия

В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча

Создатель Джоэл Чёрч-Купер

Джим Брокмайр — знаменитый комментатор игр Главной лиги бейсбола. Однако узнав об изменах жены, он послал к чертям профессионализм и слетел с катушек в прямом эфире. Ролик с буйствующим Брокмайром попал в сеть, превратив бывшую звезду во всеобщее посмешище. Но десять лет спустя главный герой решает восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь, устроившись комментатором игр низшей бейсбольной лиги в крохотном Морристауне.

Видео

Пятница, 20 марта

 
Премьера+
Netflix
Письмо королю The Letter For The King

фэнтези, приключения

В ролях Амир Уилсон, Джек Бартон, Ислам Буакказ, Руби Эшборн Сёркис, Хайс Блом, Питер Фердинандо

События разворачиваются в мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури. Юноша мечтает о рыцарстве, но на его плечи ложится ответственная миссия — доставить чрезвычайно важное тайное письмо живущему за Великими горами королю. Оставив мечты и прежнюю жизнь, Тиури вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие ради спасения мира.

Видео

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