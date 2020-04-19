Новые сериалы недели 20–26 апреля

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Quibi

Коди узнаёт, что у её бойфренда есть секс-кукла, и это оказывается для неё не очень-то приятным открытием. Но настоящее безумие начинается, когда игрушка для утех вдруг оживает. Пережив стадию гнева и отрицания, Коди следует совету своего психотерапевта подружиться с резиновой подружкой бойфренда, чтобы разобраться в себе и своих отношениях.

Историю о том, как Анна Кендрик заводит дружбу с говорящей резиновой куклой своего бойфренда спасает лишь тот факт, что проект заявлен как комедия.