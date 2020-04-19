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Новые сериалы недели 20–26 апреля

Неделя порадует сериаломанов сразу несколькими крупными премьерами, включая криминальный экшен-триллер Гарета Эванса «Банды Лондона» и психологических триллер «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом. Также среди сериалов недели числится выходящий в воскресенье четвёртый сезон историко-приключенческой драмы Netflix «Последнее королевство».

Понедельник, 20 апреля

 
Премьера+
Quibi
Манекен Dummy

комедия

В ролях Анна Кендрик, Донал Лог, Мередит Хагнер, Густаво Эскобар, Адам Шапиро, Триша Круз

Создатель Коди Хеллер

Коди узнаёт, что у её бойфренда есть секс-кукла, и это оказывается для неё не очень-то приятным открытием. Но настоящее безумие начинается, когда игрушка для утех вдруг оживает. Пережив стадию гнева и отрицания, Коди следует совету своего психотерапевта подружиться с резиновой подружкой бойфренда, чтобы разобраться в себе и своих отношениях.

Историю о том, как Анна Кендрик заводит дружбу с говорящей резиновой куклой своего бойфренда спасает лишь тот факт, что проект заявлен как комедия.

Видео

 
Конец сезона5
AMC
Лучше звоните Солу Better Call Saul

драма

В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо

Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд

Пятый сезон сериала завершится десятым эпизодом Something Unforgivable. В январе кабельный канал AMC продлил сериал на финальный шестой сезон.

Видео

Вторник, 21 апреля

 
Конец сезона6
FOX
Империя Empire

драма, музыкальный

В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй

Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг

Восемнадцатый эпизод Home is on the Way станет заключительным для шестого сезона и сериала канала Showtime.

Видео

Среда, 22 апреля

 
Конец сезона1
Hulu
И повсюду тлеют пожары Little Fires Everywhere

драма, триллер

В ролях Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, Джошуа Джексон, Розмари Девитт, Лекси Андервуд, Джейд Петтиджон

Создатель Лиз Тайглаар, Селеста Инг

Остросюжетную драму с Риз Уизерспун завершит восьмая серия Find A Way. Потоковый сервис Hulu пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении сериала.

Видео

Четверг, 23 апреля

 
Премьера+
Cinemax
Банды Лондона Gangs of London

драма, криминал

В ролях Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Марк Льюис Джонс, Наргес Рашиди

Создатель Гарет Эванс

События криминальной драмы разворачиваются в современном Лондоне, за власть над которым борются сразу несколько международных преступных группировок. Сюжетной завязкой станет убийство главы лондонского криминалитета — инцидент нарушает хрупкое равновесие в преступном мире мегаполиса.

Постановщик культовой кинодилогии «Рейд» Гарет Эванс приготовил зрителям многосерийный подарок — криминальный экшен-триллер о гангстерских разборках.

Видео

 
Конец сезона7
FOX
Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine

комедия, детектив

В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти

Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шур

Седьмой сезон полицейской комедии завершится тринадцатой серией Lights Out. Прошлой осенью телеканал NBC продлил сериал на восьмой сезон.

Видео

 
Конец сезона5
NBC
Гипермаркет Superstore

комедия

В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос

Создатель Джастин Спитцер

Сдвоенный эпизод под общим названием California завершит пятый сезон комедийного сериала. В феврале сериал получил от канала NBC продление на шестой сезон.

 
Конец сезона11
NBC
Уилл и Грейс Will & Grace

комедия

В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.

Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник

Восемнадцатая серия It's Time станет заключительной для одиннадцатого сезона и для сериала.

Пятница, 24 апреля

 
Премьера+
Apple
Защищая Джейкоба Defending Jacob

драма, триллер

В ролях Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартелл, Пабло Шрайбер, Бэтти Гэбриел, Сакина Джеффри

Создатель Марк Бомбэк

Экранизация романа Уильяма Лэндея рассказывает о помощнике окружного прокурора Энди Барбере, расследующем убийство подростка. Главным подозреваемым оказывается его 14-летний сын Джейкоб, и хотя все улики указывают на его виновность, Барбер всеми силами пытается оправдать и защитить сына.

Видеосервис Apple TV+ попытается приманить зрительскую аудиторию не только детективной интригой, но и наличием в актёрском составе Криса Эванса.

Видео

 
Сезон2
Netflix
После смерти After Life

комедия

В ролях Рики Джервэйс, Дэвид Брэдли, Том Басден, Рошин Конати, Керри Гадлимен, Эшли Дженсен

Создатель Рики Джервэйс

Тони был счастливым человеком, пока не пережил страшную потерю. Внезапная смерть жены изменила жизнь главного героя и его самого — от добродушного, участливого парня не осталось и следа. Тони решил наказать этот жестокий мир, отныне поступая только так, как хочется ему. Но его наплевательское отношение к себе и остальным не мешает окружающим пытаться помочь тому старому доброму Тони, которого они помнят.

Видео

Воскресенье, 26 апреля

 
Премьера+
Showtime
Ужасы по дешёвке: Город ангелов Penny Dreadful: City of Angels

мистика, драма, триллер

В ролях Дэниэл Дзоватто, Натали Дормер, Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Лоренца Иццо

Создатель Джон Логан

Спин-офф викторианских «Ужасов по дешёвке» выстроен на американо-мексиканском фольклоре. Основной конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. Пока люди воюют друг с другом за права, убеждения и веру, не менее жестокая борьба разыгрывается в оккультном мире сериала, обрисовывая соперничество двух мифических сестёр.

Джон Логан пока не завязал со своей готической вселенной «Ужасов по дешёвке», предлагая зрителям спин-офф в декорациях 30-х годов прошлого века.

Видео

 
Сезон4
BBC America
Последнее королевство The Last Kingdom

драма, исторический

В ролях Александр Дреймон, Дэвид Доусон, Рутгер Хауэр, Мэттью Макфейден, Йен Харт, Эмили Кокс

Создатель Стивен Бутчард, Бернард Корнуэлл

Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у заморских захватчиков — датских викингов. Главным героем повествования выступает ещё во младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен будет определить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу древней Британии.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Бог меня зафрендил God Friended Me

комедия, фантастика

В ролях Джо Мортон, Сурай Шарма, Джавиша Лесли, Вайолетт Бин, Брэндон Майкл Холл, Даниэлла Раббани

Создатель Стивен Лилиен, Брайан Винбрандт

Двадцать вторая серия The Mountain станет заключительной для второго сезона и сериала. На днях канал CBS решил попрощаться с проектом.

 
Конец сезона8
Showtime
Родина Homeland

детектив, драма, триллер

В ролях Клэр Дэйнс, Дэмиан Льюис, Мэнди Пэтинкин, Морена Баккарин, Дэвид Хэрвуд, Диего Клаттенхофф

Создатель Говард Гордон, Алекс Ганса, Гидеон Рафф

Двенадцатый эпизод Prisoners Of War поставит точку в восьмом сезоне и сериале.

Видео

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