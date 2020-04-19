Новости сериалов — лучшее за неделю

Свежий трейлер «Старгёрл» представляет новое поколение супергероев и суперзлодеев. Пусть никто об этом и не просил.

Кларк Грегг поделился закадровыми фото седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.». Сериал возвращается на канал ABC в мае.

Том Эллис и Warner Bros. не могут договориться о шестом сезоне «Люцифера». Судя по всему, исполнитель главной роли оказался дьявольски упрям.

Издательство-владелец «Мышиной гвардии» заключило сделку с Netflix. Стриминговый сервис займётся экранизацией комиксов BOOM! Studios.

Bad Robot Джей Джей Абрамса готовит для HBO Max сериал по «Сиянию» Стивена Кинга. А ещё криминальный ретро-триллер про водителя.

Анна Кендрик подружилась с говорящей секс-куклой в трейлере комедии «Манекен». Премьера сериала состоится на следующей неделе.

Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца». Премьера состоится в День «Звёздных войн».

Режиссёр «Рейда» представляет жёсткий криминальный триллер «Банды Лондона». Творческая команда рассказывает, что ждёт зрителей в день премьеры.

Джей Джей Абрамс займётся сериалом о Тёмной Лиге Справедливости. Кого из персонажей включат в состав адаптации, пока неизвестно.