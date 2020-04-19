Новости сериалов — лучшее за неделю

Свежий трейлер «Старгёрл» представляет новое поколение супергероев и суперзлодеев. Пусть никто об этом и не просил.
Кларк Грегг поделился закадровыми фото седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.». Сериал возвращается на канал ABC в мае.
Том Эллис и Warner Bros. не могут договориться о шестом сезоне «Люцифера». Судя по всему, исполнитель главной роли оказался дьявольски упрям.
Издательство-владелец «Мышиной гвардии» заключило сделку с Netflix. Стриминговый сервис займётся экранизацией комиксов BOOM! Studios.
Bad Robot Джей Джей Абрамса готовит для HBO Max сериал по «Сиянию» Стивена Кинга. А ещё криминальный ретро-триллер про водителя.
Анна Кендрик подружилась с говорящей секс-куклой в трейлере комедии «Манекен». Премьера сериала состоится на следующей неделе.
«Агент Картер» частично возвращается в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.». Фил Колсон встречает своих кумиров.
Disney+ покажет документальный сериал о создании «Мандалорца». Премьера состоится в День «Звёздных войн».
Режиссёр «Рейда» представляет жёсткий криминальный триллер «Банды Лондона». Творческая команда рассказывает, что ждёт зрителей в день премьеры.
Джей Джей Абрамс займётся сериалом о Тёмной Лиге Справедливости. Кого из персонажей включат в состав адаптации, пока неизвестно.
«Форсаж», «Офис» и многое другое в трейлере нового потокового сервиса Peacock. Say hello to Peacock уже в июле.