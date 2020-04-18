Телеовощи. Выпуск 336: Сверхбабка и дрын

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:15 —
|Новости
|36:21 —
|Отвечаем на вопросы
|38:55 —
|«Беги» (Run) — 1x01
|57:20 —
|«Миссис Америка» (Mrs. America) — 1x01
|01:02:30 —
|«50 штатов страха» (50 States of Fright) — 1x01—03
|01:13:39 —
|«#СвободуРэйшону» (#FreeRayshawn) — 1x01—02
|01:21:24 —
|«Незнакомец» (The Stranger) — 1x01—02
|01:36:36 —
|«Филатов» — 1x01—21
|01:58:00 —
|«Новобранец» — 2x17
|02:09:07 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x05
|02:42:27 —
|«Харли Квинн» — 2x02
|02:48:25 —
|«Письмо королю» — 1x04
|02:50:02 —
|«Уайтчепел» — 4x01
|03:00:52 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x14 (впечатления Михаила)
|03:05:16 —
|«Лексс» — 4x03 (впечатления Юрия и Льва)
|03:20:32 —
|Avatar: The Last Airbender – The Rift, Part 2 (впечатления Льва)
|03:37:22 —
|«Вавилон 5» — 2x15 (впечатления Юрия)
|03:45:38 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:11 —
|«Булл» — 4x19
|22:13 —
|«Родина» — 8x10
|27:49 —
|«Утиные истории» — 3x03
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