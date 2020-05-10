Новые сериалы 11–17 мая

В списке сериалов недели значатся три новинки. Потоковый сервис Hulu покажет полный первый сезон сатирической комедии «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом; кабельный канал TNT презентует первый эпизод наконец-то добравшегося до экранов триллера «Сквозь снег», а кабельный канал Starz представит на суд зрителей премьерный эпизод криминальной драмы «Кайфтаун» от продюсера Джерри Брукхаймера.
Понедельник, 11 мая
Вторник, 12 мая
драма
В ролях Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгайвер, Гленн Флэшлер
Создатель Хэнк Стейнберг
Первый сезон юридической драмы завершится 13-м эпизодом Fathers. Телеканал ABC пока не сообщал, собирается ли продлевать сериал.
фантастика, боевик, приключения, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Шестой сезон завершится 19-й серией Success is Assured. В январе телеканал The CW продлил сериал на седьмой сезон.
Среда, 13 мая
комедия
В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз
Создатель Сара Данн
Четвёртый сезон семейной комедии завершит 20 серия Prom. Телеканал ABC пока не делал официальных заявлений в отношении дальнейшей судьбы сериала.
ситком
В ролях А. Дж. Мичалка, Брайан Каллен, Тим Медоуз, Бретт Дир, Даллас Эдвардс, Альфонсо Маколи
Создатель Адам Ф. Голдберг, Марк Фирек
Второй сезон школьной комедии завершит 21 серия Clueless. Новостей о закрытии или продлении проекта от ABC пока не поступало.
комедия, семейный
В ролях Брэд Гарретт, Сэди Хазелетт, Грэйс Хазелетт, Марлоу Баркли, Джейк Чой, Кримри Льюис
Создатель Элизабет Меривезер, Дж. Дж. Филбин
Второй сезон комедии завершит 22 эпизод No. Wait. What? Hold on. Получит ли сериал от телеканала ABC третий сезон, пока неизвестно.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Седьмой сезон семейной комедии завершит 23 серия Pretty in Pink. Дальнейшая судьба сериала на телеканале ABC пока неизвестна.
Четверг, 14 мая
детектив, драма
В ролях Виола Дэвис, Том Верика, Мэтт Макгорри, Аджа Наоми Кинг, Альфред Энох, Карла Соуса
Создатель Питер Ноуолк
15 серия Stay станет заключительной для шестого сезона и сериала от телеканала ABC.
комедия, драма, романтический
В ролях Люси Хейл, Люсьен Лависконт, Эшли Мюррей, Кэтрин Ланаса, Джули Чен, Зейн Хольц
Создатель Роберто Агирре-Сакаса, Майкл Грасси
Первый сезон завершит 13 эпизод Come Together. Телеканал The CW пока не сообщал о своих дальнейших планах в отношении сериала.
драма
В ролях Джейна Ли Ортис, Джейсон Джордж, Грей Деймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
Создатель Стэйси Макки
Третий сезон завершит 16 эпизод Louder Than A Bomb. В марте телеканал ABC продлил сериал на четвёртый сезон.
Пятница, 15 мая
комедия, драма
В ролях Элли Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд
Создатель Тони Макнамара
Сплетённая из анахронизмов и выдумок сатирическая комедия поведает о бурной молодости Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.
Создателем сатирической комедии о юной российской императрице выступил сценарист ««/m/Фаворитки»» Тони Макнамара. Для поклонников оскароносной картины Йоргоса Лантимоса это, возможно, послужит лишним поводом обратить внимание на сериал.
анимация, приключения, фэнтези
В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен
Создатель Ноэль Стивенсон
Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Седьмой сезон завершится 19-й серией The Kazanjian Brothers. В феврале телеканал NBC продлил сериал на восьмой сезон.
Воскресенье, 17 мая
драма, триллер
В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова
Создатель Грэм Мэнсон
Футуристический триллер по графическому роману Le Transperceneige рисует мрачное будущее. На Земле наступил новый ледниковый период, и большая часть человечества вымерла. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовят бунт против жирующей элиты, чтобы отвоевать себе право на лучшую жизнь.
До сих пор не совсем понятно, с какой стати канал TNT решился снимать приквел известного апокалиптического триллера. Казалось бы, и полнометражной постановки с лихвой хватило, дабы раскрыть вопрос во всей полноте.
драма, криминал
В ролях Моника Раймунд, Джеймс Бадж Дэйл, Райли Воулкел, Шейн Харпер, Эткинс Эстимонд, Амаури Ноласко
Создатель Ребекка Перри Каттер
Джеки Куинонс — офицер службы рыболовного надзора в прибрежном городке Провинстаун штата Массачусетс. Главная героиня — матёрая лесбиянка, обожающая выпивку и вечеринки, но обнаруженный на пляже труп убитой женщины наносит ей такую психологическую травму, что Джеки тут же решает начать вести трезвый образ жизни. А ещё ей придётся активно поучаствовать в расследовании убийства, напрямую связанным с наркотиками, которых в городке пруд пруди.
Небезызвестный Джерри Брукхаймер решил приложить руку к проекту с серьёзной тематикой и выступил сопродюсером криминальной драмы канала Starz про лесбиянок, убийство и наркотики. Пока неизвестно, выиграют ли что-нибудь от такого сочетания зрители.
фантастика, драма
В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон
Создатель Кэролайн Дрис
Первый сезон лесбийской супергероики завершит 20 эпизод O, Mouse! В январе телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Десятый сезон анимации завершит 22 эпизод Prank You For Being A Friend. Сериал вернётся на телеканал FOX с одиннадцатым сезоном.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
Восемнадцатый сезон анимационной комедии завершит 20 серия Movin' In (Principal Shepherd's Song). Телеканал FOX продлил сериал на девятнадцатый сезон.
фантастика, приключения, боевик
В ролях Мелисса Бенойст, Калиста Флокхарт, Мехкад Брукс, Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Бриана Венскус
Создатель Грег Берланти, Эллисон Адлер, Эндрю Крейсберг
Пятый сезон супергеройской драмы завершит 19 серия Immortal Kombat. В январе телеканал The CW обеспечил сериалу шестой сезон.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Тридцать первый сезон культовой анимации завершится 22 серией The Way of The Dog. В прошлом году телеканал FOX обеспечил сериалу продление на тридцать второй сезон.