Новые сериалы 11–17 мая

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В ролях Элли Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд

Сплетённая из анахронизмов и выдумок сатирическая комедия поведает о бурной молодости Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

Создателем сатирической комедии о юной российской императрице выступил сценарист ««/m/Фаворитки»» Тони Макнамара. Для поклонников оскароносной картины Йоргоса Лантимоса это, возможно, послужит лишним поводом обратить внимание на сериал.