Телеовощи. Выпуск 339: Как правильно кадрить мужиков

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:22 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:17 —
|Новости
|53:47 —
|«Загрузка» (Upload) — 1x01—04
|01:19:39 —
|«Голливуд» (Hollywood) — 1x01
|01:24:20 —
|«Миллиарды» — 5x01
|01:34:29 —
|«Рик и Морти» — 4x06
|01:43:25 —
|«Последнее королевство» — 4x01—10 (финал сезона)
|02:17:41 —
|«Новобранец» — 2x19
|02:26:58 —
|«Защищая Джейкоба» — 1x02—04
|02:39:33 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x08 (финал сезона)
|03:02:36 —
|«Харли Квинн» — 2x05
|03:12:55 —
|«Булл» — 4x20 (финал сезона)
|03:29:37 —
|«Уайтчепел» — 4x04
|03:40:37 —
|«Лексс» — 4x06 (впечатления Юрия и Льва)
|03:52:56 —
|Avatar: The Last Airbender – Smoke and Shadow, Part 2 (впечатления Льва)
|04:05:06 —
|«Вавилон 5» — 2x19 (впечатления Юрия)
|04:10:32 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x17 (впечатления Михаила)
|04:19:08 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:10 —
|«Утиные истории» — 3x06
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