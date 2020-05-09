Комедия «Загрузка» получила второй сезон

Стриминговый сервис Amazon оперативно оформил комедии «Загрузка» второй сезон. Новый многосерийный проект Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха») с Робби Амеллом в главой роли вышел 1 мая и, судя по всему, пользуется повышенной популярностью у аудитории цифровой платформы.

События фантастической комедии разворачиваются в 2033 году. Люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан (Робби Амелл) попадает в VIP-версию рая, где встречает девушку по имени Нора (Энди Алло). Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями обычного живого человека.

Помимо Амелла и Алло в сериале снимаются Кевин Бигли, Зайнаб Джонсон, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Кристин Ко и Барклай Хоуп. Дэниелс числится создателем, а также исполнительным продюсером проекта наряду с Говардом Кляйном.