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Вся правда о Щиничиро Ватанабэ Сэм Рэйми подтвердил, что работает над вторым «Доктором Стрэнджем» Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и остальной звёздный состав на первых кадрах «Дюны» Дени Вильнёва Сценарием сериала про Оби-Вана Кеноби займётся продюсер «Джона Уика 3» Новости аниме — лучшее за неделю
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Неделя сериалов на КГ-Портале — главные новости за 4–10 мая
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11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 СрНоль кадров в секунду (аудио)
13 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
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