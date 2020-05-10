Неделя сериалов на КГ-Портале — главные новости за 4–10 мая

Александр Роднянский готовит сериал о геях, попавших в СССР. В основе — реальные события из 70-х.

«Мир Дикого Запада»: рейтинги финала третьего сезона уступили итоговым рейтингам второго. Разница в результатах не катастрофична, но ощутима.

Нил Гейман обещает набрать в сценаристы «Песочного человека» трансгендеров. Ведь только так можно будет правильно адаптировать некоторые сюжетные арки оригинала.

10 сезон «Американской истории ужасов» обещает безумный секс между Маколеем Калкином и Кэти Бейтс. Райан Мёрфи сообщил, что актёр потому и согласился сняться в сериале.

Темуэра Моррисон сыграет Бобу Фетта во втором сезоне «Мандалорца». Отец всех клонов сыграет самого знаменитого из своих «сыновей».

Создатели «Мира Дикого Запада» опровергли слухи о шести сезонах. Говорят, мол, нет смысла заглядывать так далеко вперёд.

Промо-кадры «Проклятой»: Нимуэ с Экскалибуром, смуглый наёмник Артур и другие персонажи фэнтези по мотивам артурианы. Премьера сериала запланирована на лето.

«Проект „Синяя книга“» Роберта Земекиса завершился вторым сезоном. «Рассекреченные» тайны оказались не такими уж увлекательными.

«Король тигров»: Николас Кейдж укротит экзотических кошечек в адаптации скандальной документалки Netflix. Первой ТВ-ролью актёра станет Джо Экзотик.

Канал CBS продлил больше дюжины своих сериалов. Но есть и те, кому разжиться новым сезоном не удалось.