10 сезон «Американской истории ужасов» обещает безумный секс между Маколеем Калкиным и Кэти Бейтс

Подробности, о которых зрители не просили. Создатель знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» поделился кое-какими деталями о десятом сезоне, и, как выяснилось, новая телеглава сулит настоящие кошмары.

В интервью изданию E! News Райан Мёрфи рассказал, как ему удалось заманить в десятый сезон Маколея Калкина. Шоураннер признался, что обожает как ранние, так и поздние работы актёра, а на экране он появляется нечасто, потому Мёрфи решил пообщаться с ним лично и предложить особую роль.

В общем, у меня была очень, очень классная, сумасшедшая роль, и я попросил о телефонном разговоре. Он [Калкин] согласился. Во время кастинга я обычно никогда не даю актёрам читать сценарий. Поэтому я рассказал ему о персонаже и упомянул, что помимо прочего у него будет безумная, эротическая сцена секса с героиней Кэти Бейтс. Он помолчал и сказал: «Звучит так, будто я был рождён для этой роли». Поэтому он тут же согласился. Райан Мёрфи, не шутит

Помимо Калкина и Бейтс в новом сезоне снимаются Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок. Точной даты возвращения у сериала пока нет, но известно, что премьера сезона состоится этой осенью.