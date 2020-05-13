Бестиарий «Ведьмака»: на кого охотится Геральт из Ривии

Потоковый сервис Netflix время от времени напоминает о том, что является пристанищем для новой экранизации «Ведьмака», и на этот раз решил ознакомить непосвящённых с бестиарием книги и сериала. Корни его, как известно, частично уходят в славянскую демонологию.

В ролике уделено внимание кикиморам, стрыгам, джиннам и прочим опасным обитателям мира Континента, появлявшимся в первом сезоне. Зрители, до сих пор не сильно интересовавшиеся фольклорными истоками этих существ, могут получить краткую информацию о каждом.

Съёмочная команда многосерийной экранизации культового фэнтези Анджея Сапковского во главе с шоураннером Лорен Шмидт Хиссрич, как и все остальные, терпеливо ждёт того часа, когда сможет вернуться к производству второго сезона.