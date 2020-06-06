Телеовощи. Выпуск 343: Единственная надежда на три мультика

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:40 —
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|01:22 —
|Новости
|23:05 —
|«Алекс Райдер» (Alex Rider) — 1x01
|25:46 —
|«Космические войска» (Space Force) — 1x01
|34:34 —
|«Великая» — 1x02
|42:54 —
|«Защищая Джейкоба» — 1x08 (финал сериала)
|50:48 —
|«Рик и Морти» — 4x10 (финал сезона)
|01:06:02 —
|«Харли Квинн» — 2x09
|01:18:32 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x16 (впечатления Юрия и Льва)
|01:30:15 —
|«Лексс» — 4x10 (впечатления Юрия и Льва)
|01:38:48 —
|Avatar: The Last Airbender ‒ North and South, Part 3 (впечатления Льва)
|01:57:42 —
|«Вавилон 5» — 3x01 (впечатления Юрия)
|02:03:50 —
|Благодарим наших спонсоров
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