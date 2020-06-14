Телеовощи. Выпуск 344: Орангутан-космонавт

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:29 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:49 —
|Новости
|22:09 —
|Отвечаем на вопросы
|24:21 —
|«Алекс Райдер» (Alex Rider) — 1x01—02
|30:50 —
|«Космические войска» (Space Force) — 1x01—02
|36:52 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x02—03
|49:00 —
|«Миллиарды» — 5x05—06
|58:51 —
|«Великая» — 1x03
|01:10:03 —
|«Харли Квинн» — 2x10
|01:16:54 —
|«Мифический квест: Пир ворона» — 1x10
|01:27:38 —
|«Налёт» — 1x01
|01:41:27 —
|«Полночные откровения» — 1x01 (впечатления Льва)
|01:45:45 —
|«Звездные войны: Войны клонов» — 1x16 (впечатления Юрия и Льва)
|01:54:49 —
|«Лексс» — 4x11 (впечатления Юрия и Льва)
|02:06:49 —
|«Вавилон 5» — 3x02 (впечатления Юрия)
|02:11:40 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x22 (впечатления Михаила)
|02:15:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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