Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 июня

Чулпан Хаматова напугана: зрители оправдывают Сталина и ругают сериал «Зулейха открывает глаза». И рассказывает об ужасах своего советского детства.

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как это важно — подвергать сомнению первоисточник. Лорен Шмидт Хиссрич считает, что с верностью оригиналу перегибать не стоит.

Шоураннер «Друзей» призналась в преступлениях против расового разнообразия. Марта Кауффман раскаивается в грехах.

Звезда «Флэша» любил пялиться на женские груди и смеяться над чёрными, а теперь ищет новую работу. The CW же придётся обзавестись новым, чуть менее весёлым парнем.

Фёдор Бондарчук и Владимир Епифанцев привыкают к самоизоляции в трейлере «Окаянных дней» Семёна Слепакова. Премьера многосерийной screenlife-комедии состоится уже на этой неделе.

Трейлер третьего сезона «Тьмы» — мрачно, масштабно, загадочно. Восьмисерийный сезон выходит в конце июня.

Сумасшествие продолжается в трейлере второго сезона «Рокового патруля». Многосерийный экшен по комиксам DC покажет три новых эпизода 25 июня.

Лютое средневековье в трейлере комедии «Скрестив мечи» от авторов «Робоцыпа». Первый сезон выходит на этой неделе.