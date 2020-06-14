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Титаны на поле боя в зрелищном трейлере аниме «Атака титанов: Финал» Неделя аниме на КГ — главные новости 18–24 мая Новости аниме — лучшее за неделю Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный» NieR Replicant ver.1.22474487139 — анонсирован приквел NieR: Automata!
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 июня
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в июне

15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду (аудио)
17 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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19 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 ПтЕВА (аудио)
20 СбТелеовощи (аудио)
21 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
17Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
 
10ЕВА – 376: Fate/Podcast
 
20Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
22ЕВА – 375: (Не) такое говно
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