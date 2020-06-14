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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Новая гей-икона — раскрыта сексуальная ориентация Губки Боба

Пока студия Disney на протяжении многих лет переживает за инклюзивность, но при этом лишь делает первые робкие шажочки по продвижению ЛГБТ-комьюнити в своих проектах, Nickelodeon пошёл куда дальше, сходу завоевав любовь всех сексуальных меньшинств мира. Правда, для этого пришлось пожертвовать своей главной звездой — Губкой Бобом, который оказался чёрным геем. Но кого это волнует.

Вот так, одним единственным постом в твиттере в честь месяца гордости ЛГБТ (Pride Month) телеканал испортил детство миллионам людей по всему миру:

Помимо, собственно, Спанч Боба там засветились актёр-трансгендер Майкл Д. Коэн — исполнитель роли Швоза Шварца из сериала «Опасный генри» и лесбиянка Корра из «Аватара: Легенде о Корре». Таким образом, хоть Nickelodeon и обошёлся без официальных заявлений, сомнений у интернет-пользователей не осталось — многие, как выяснилось, подозревали это и раньше. Как результат — Губка Боб в трендах «Твиттера», а фанаты кинулись пересматривать мультсериал, который теперь заиграл совершенно новыми, радужными, красками.

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