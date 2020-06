Новая гей-икона — раскрыта сексуальная ориентация Губки Боба

Пока студия Disney на протяжении многих лет переживает за инклюзивность, но при этом лишь делает первые робкие шажочки по продвижению ЛГБТ-комьюнити в своих проектах, Nickelodeon пошёл куда дальше, сходу завоевав любовь всех сексуальных меньшинств мира. Правда, для этого пришлось пожертвовать своей главной звездой — Губкой Бобом, который оказался чёрным геем. Но кого это волнует.

Вот так, одним единственным постом в твиттере в честь месяца гордости ЛГБТ (Pride Month) телеканал испортил детство миллионам людей по всему миру:

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

(????: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h