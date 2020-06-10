Сумасшествие продолжается в трейлере второго сезона «Рокового патруля»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис HBO Max выпустил трейлер второго сезона «Рокового патруля». Многосерийная экранизация одноимённого комикса DC вернётся на малые экраны 25 июня. Премьера будет трёхсерийной.

В продолжении сериала Джереми Карвера («Сверхъестественное») о наделённых суперспособностями изгоях речь пойдёт о дочери собравшего команду Шефа (Тимоти Далтон). Обладающая необычайным даром Дороти (Эбигейл Шапиро) долгое время скрывалась от людей из-за своего необычного вида.

Ведущие партии в сериале по-прежнему исполняют Брендан Фрейзер (Роботмен), Эйприл Боулби (Эластичная Женщина), Мэтт Бомер (Негативный Человек), Дайан Герреро (Безумная Джейн) и Джоиван Уэйд (Киборг).