Сумасшествие продолжается в трейлере второго сезона «Рокового патруля»

Потоковый сервис HBO Max выпустил трейлер второго сезона «Рокового патруля». Многосерийная экранизация одноимённого комикса DC вернётся на малые экраны 25 июня. Премьера будет трёхсерийной.
В продолжении сериала Джереми Карвера («Сверхъестественное») о наделённых суперспособностями изгоях речь пойдёт о дочери собравшего команду Шефа (Тимоти Далтон). Обладающая необычайным даром Дороти (Эбигейл Шапиро) долгое время скрывалась от людей из-за своего необычного вида.
Ведущие партии в сериале по-прежнему исполняют Брендан Фрейзер (Роботмен), Эйприл Боулби (Эластичная Женщина), Мэтт Бомер (Негативный Человек), Дайан Герреро (Безумная Джейн) и Джоиван Уэйд (Киборг).
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