Новые сериалы 15–21 июня

Среди новых сериалов недели «подарок» от Hulu — гейская мелодрама «С любовью, Виктор», а также детектив от HBO «Перри Мейсон». Помимо этого в эфир вернутся «Йеллоустоун» с Кевином Костнером, фэнтези «Орден» от Netflix и продолжение мистического триллера «Страна Рождества» по роману Джо Хилла.
Среда, 17 июня
драма, романтический, комедия
В ролях Майкл Чимино, Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя
Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер
Многосерийный сиквел полнометражки «С любовью, Саймон» расскажет о школьнике Викторе. Переехавший в новый город юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит героя фильма Саймона (Ник Робинсон) помочь ему.
Рекомендуется к просмотру всем любителям гейской романтики.
Четверг, 18 июня
фэнтези, ужасы
В ролях Джейк Мэнли, Сара Грэй, Мэтт Фрюэр, Сэм Трэммелл, Макс Мартини, Адам Димарко
Создатель Деннис Хитон, Шелли Эриксен
Это история о первокурснике колледжа Джеке Мортоне, принятом в Орден — легендарное тайное общество, которое знакомит главного героя с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.
Пятница, 19 июня
комедия
В ролях Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джессика Лэнг, Лора Дрейфусс
Создатель Райан Мёрфи
Сериал расскажет о крайне амбициозном молодом человеке, мечтающем стать президентом США, и каждый сезон драмы будет посвящён одной из его политических кампаний — от школьного совета до Овального кабинета.
Воскресенье, 21 июня
драма, детектив
В ролях Вероника Фалькон, Мэттью Риз, Роберт Патрик, Ши Уигхэм, Джефферсон Мэйз, Джон Литгоу
Создатель Рон Фицджералд, Ролин Джонс
Главный герой истории — ветеран войны с ПТСР, которого сильно потрепала жизнь, и теперь он кое-как зарабатывает себе на жизнь в качестве частного детектива. Как раз тогда, в 30-е годы прошлого века, Лос-Анджелес потрясла серия похищений и убийств детей, и волею судеб именно Мейсон берёт на себя расследование
Спродюсированный Робертом Дауни-младшим сериал обещает нуарную детективную драму, где многое будет зависеть от актёрским талантов исполнителя главной роли Мэттью Риза.
триллер, мистика, ужасы
В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод
Создатель Джо Хилл
Главная героиня Виктория Маккуин обладает сверхъестественным даром находить утерянные вещи, но эта способность постепенно погружает её в безумие. Отправившись на поиски пропавшего сына, молодая женщина прислушивается к своему чутью, которое выводит её на след Чарли Мэнкса — психопата со сверхспособностями. Чарли перевалило за сто, а он молод и здоров, благодаря тому что колесит по стране на своём «Роллс-ройсе» с номерным знаком NOS4A2, похищает детей и высасывает из них души. Виктория знает, что её сын у Мэнкса, и пойдёт на всё, чтобы вернуть его.
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.