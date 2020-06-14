 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Анонс и демонстрация Unreal Engine 5 на PlayStation 5 Crysis Remastered — слитый анонс ремастера графонистого шутера Сэм Рэйми подтвердил, что работает над вторым «Доктором Стрэнджем» Карлос Лопес Эстрада снимет игровую адаптацию диснеевского мультфильма «Робин Гуд» Сценарием сериала про Оби-Вана Кеноби займётся продюсер «Джона Уика 3»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 15–21 июня

Среди новых сериалов недели «подарок» от Hulu — гейская мелодрама «С любовью, Виктор», а также детектив от HBO «Перри Мейсон». Помимо этого в эфир вернутся «Йеллоустоун» с Кевином Костнером, фэнтези «Орден» от Netflix и продолжение мистического триллера «Страна Рождества» по роману Джо Хилла.

Среда, 17 июня

 
Премьера+
Hulu
С любовью, Виктор Love, Victor

драма, романтический, комедия

В ролях Майкл Чимино, Ана Ортис, Джеймс Мартинес, Изабелла Феррейра, Матео Фернандес, Джонни Секвойя

Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер

Многосерийный сиквел полнометражки «С любовью, Саймон» расскажет о школьнике Викторе. Переехавший в новый город юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит героя фильма Саймона (Ник Робинсон) помочь ему.

Рекомендуется к просмотру всем любителям гейской романтики.

Видео

Четверг, 18 июня

 
Сезон2
Netflix
Орден The Order

фэнтези, ужасы

В ролях Джейк Мэнли, Сара Грэй, Мэтт Фрюэр, Сэм Трэммелл, Макс Мартини, Адам Димарко

Создатель Деннис Хитон, Шелли Эриксен

Это история о первокурснике колледжа Джеке Мортоне, принятом в Орден — легендарное тайное общество, которое знакомит главного героя с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.

Видео

Пятница, 19 июня

 
Сезон2
Netflix
Политик The Politician

комедия

В ролях Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон, Джессика Лэнг, Лора Дрейфусс

Создатель Райан Мёрфи

Сериал расскажет о крайне амбициозном молодом человеке, мечтающем стать президентом США, и каждый сезон драмы будет посвящён одной из его политических кампаний — от школьного совета до Овального кабинета.

Видео

Воскресенье, 21 июня

 
Премьера+
HBO
Перри Мейсон Perry Mason

драма, детектив

В ролях Вероника Фалькон, Мэттью Риз, Роберт Патрик, Ши Уигхэм, Джефферсон Мэйз, Джон Литгоу

Создатель Рон Фицджералд, Ролин Джонс

Главный герой истории — ветеран войны с ПТСР, которого сильно потрепала жизнь, и теперь он кое-как зарабатывает себе на жизнь в качестве частного детектива. Как раз тогда, в 30-е годы прошлого века, Лос-Анджелес потрясла серия похищений и убийств детей, и волею судеб именно Мейсон берёт на себя расследование

Спродюсированный Робертом Дауни-младшим сериал обещает нуарную детективную драму, где многое будет зависеть от актёрским талантов исполнителя главной роли Мэттью Риза.

Видео

 
Сезон2
AMC
Страна Рождества NOS4A2

триллер, мистика, ужасы

В ролях Эшли Каммингс, Закари Куинто, Эбон Мосс-Бакрак, Рармиан Ньютон, Дэрби Кэмп, Далтон Хэррод

Создатель Джо Хилл

Главная героиня Виктория Маккуин обладает сверхъестественным даром находить утерянные вещи, но эта способность постепенно погружает её в безумие. Отправившись на поиски пропавшего сына, молодая женщина прислушивается к своему чутью, которое выводит её на след Чарли Мэнкса — психопата со сверхспособностями. Чарли перевалило за сто, а он молод и здоров, благодаря тому что колесит по стране на своём «Роллс-ройсе» с номерным знаком NOS4A2, похищает детей и высасывает из них души. Виктория знает, что её сын у Мэнкса, и пойдёт на всё, чтобы вернуть его.

Видео

 
Сезон3
Paramount Network
Йеллоустоун Yellowstone

драма

В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер

Создатель Тейлор Шеридан

В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Форма воды»
 
Кино Съёмки четвёртой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс стартуют в следующем году
 
Кино «Мы» — первый трейлер триллера от режиссёра фильма «Прочь»
 
Кино «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» — несколько свежих телероликов
 
Телеовощи. Выпуск 249: Семейный тверк
 
Кино «Красный воробей» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июне

15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду (аудио)
17 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
19 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
19 ПтЕВА (аудио)
20 СбТелеовощи (аудио)
21 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
17Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
 
10ЕВА – 376: Fate/Podcast
 
20Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
22ЕВА – 375: (Не) такое говно
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru