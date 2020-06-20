Джон Фавро, Тайка Вайтити, Педро Паскаль и Малыш Йода за кадром «Мандалорца» — эксклюзив от THR

Портал The Hollywood Reporter опубликовал подборку эксклюзивных закадровых снимков, живописующих насыщенные будни тружеников закулисья — создателей сериала «Мандалорец».

В беседе с изданием Джон Фавро признался, что создавал первый художественный сериал по культовой вселенной «Звёздных войн» под впечатлением от «Игры престолов» и «Во все тяжкие». Эти проекты — яркий пример нового подхода в создании сериализированной истории, где горизонтальное повествование, как роман, делится на главы.

При этом сам Фавро и его команда тоже выступили новаторами, активно применяя в «Мандалорце» прорывную технологию дополненной реальности Starcraft. В посткарантинном кинематографе этот метод съёмок может оказаться ещё более востребованным, чем считалось.