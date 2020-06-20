 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Sony перенесла презентацию PS5 из-за беспорядков, захлестнувших США Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали Режиссёр Гарет Эванс полностью раскрыл сюжет «Рейда 3» Отключение рекламы, эксклюзивный контент и прочие плюшки на «Патреоне»
СЕРИАЛЫ
83
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джон Фавро, Тайка Вайтити, Педро Паскаль и Малыш Йода за кадром «Мандалорца» — эксклюзив от THR

Портал The Hollywood Reporter опубликовал подборку эксклюзивных закадровых снимков, живописующих насыщенные будни тружеников закулисья — создателей сериала «Мандалорец».

В беседе с изданием Джон Фавро признался, что создавал первый художественный сериал по культовой вселенной «Звёздных войн» под впечатлением от «Игры престолов» и «Во все тяжкие». Эти проекты — яркий пример нового подхода в создании сериализированной истории, где горизонтальное повествование, как роман, делится на главы.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»

При этом сам Фавро и его команда тоже выступили новаторами, активно применяя в «Мандалорце» прорывную технологию дополненной реальности Starcraft. В посткарантинном кинематографе этот метод съёмок может оказаться ещё более востребованным, чем считалось.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Мандалорец
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Великолепная игра Педро Паскаля в «Мандалорце» вынудила «Золотой глобус» изменить правила
 
От слишком жуткого до слишком милого: как искали идеального Малыша Йоду для «Мандалорца»
 
Режиссёр «Мандалорца» объясняет, как появилась ставшая мемом сцена с Малышом Йодой и чашкой супа

Тоже интересно

 
Кино Зак Снайдер объяснил, почему Супермен не искал Марту в «Бэтмене против Супермена»
 
Сериал по «Властелину колец» огласил свой основной актёрский состав
 
Кино Инклюзивность и многообразие — новый золотой стандарт киновселенной Marvel
 
Кино Побитый жизнью Магнето на новом кадре из фильма «Люди Икс: Тёмный феникс»
 
Игры Публика против лутбоксов
 
Кино «Мидуэй» — трейлер фильма про эпическое морское сражение от Роланда Эммериха
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
19:00КГ играет: Игровой коллаж № 40
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в июне

21 ВсТелеовощи (видео)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду (аудио)
24 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
26 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
26 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
5Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
3ЕВА
 
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
18Ноль кадров в секунду – 320: Чёрная материя
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru