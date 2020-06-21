Новые сериалы 22–28 июня

Ближайшие семь дней обойдутся без многосерийных премьер, зато на малые экраны вернутся некоторые зрительские любимчики, которые и станут сериалами недели. Потоковые сервисы DC Universe и HBO Max покажут три первых эпизода второго сезона безумного «Рокового патруля», а Netflix выкатит заключительный сезон немецкого мистического триллера «Тьма».
Четверг, 25 июня
боевик, фантастика, драма
В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон
Создатель Джереми Карвер
Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.
антология, научная фантастика, мистика, фэнтези, драма, комедия, триллер
В ролях Джордан Пил, Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Крис О’Дауд
Создатель Род Серлинг, Джордан Пил
Современный ребут культовой антологии Рода Серлинга, прославившейся жанровым разнообразием, неожиданными сюжетными поворотами и развязками, а также исследованием глубоких философских тем и серьёзным взглядом на фантастику.
комедия, мистика
В ролях Алия Шокат, Джон Рано, Джон Рейнольдс, Мередит Хагнер, Джон Эрли, Брэндон Майкл Холл
Создатель Сара-Вайолет Блисс, Чарльз Роджерс, Майкл Шоуолтер
История о четырёх друзьях, объединившихся в импровизированный поисковый отряд, чтобы отыскать таинственным образом исчезнувшую приятельницу Шантель.
Пятница, 26 июня
анимационный, комедия, боевик
В ролях Кейли Куоко, Лэйк Белл, Кристофер Мелони, Джим Рэш, Алан Тьюдик, Дидрих Бадер
Создатель Патрик Шумакер, Джастин Халперн, Дин Лори
Второй сезон чёрной комедии по вселенной DC завершится 13-м эпизодом The Runaway Bridesmaid. Будет ли у мультсериала третий сезон, пока неизвестно.
Суббота, 27 июня
триллер, драма, фантастика
В ролях Андреас Питшман, Анжела Уинклер, Карлотта фон Фалькенхайн, Даан Леннард Либренц, Дебора Кауфманн, Джина Алиса Штайбиц
Создатель Баран бо Одар
Мистический триллер повествует о четырёх семьях в провинциальном немецком городке. Их размеренная, почти идиллическая жизнь переворачивается с ног на голову после таинственного исчезновения двух детей. Пропажа отпрысков провоцирует обнажение доселе тщательно скрывавшихся тёмных семейных секретов.
Воскресенье, 28 июня
мистика, драма, триллер
В ролях Дэниэл Дзоватто, Натали Дормер, Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Лоренца Иццо
Создатель Джон Логан
Первый сезон мистического триллера завершится 10 серией Day Of The Dead. Кабельный канал Showtime пока не объявлял, что будет делать с сериалом дальше.