Новые сериалы 22–28 июня

Сезон 2

DC Universe

Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.