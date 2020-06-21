Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июня

Барсук, ёж и косуля — новые персонажи «Ну, погоди!». Все три являются примерами для подражания.

В новых сериях «Ну, погоди!» Волк будет некурящим. Мол, это уже не актуально.

Сериал с Бренданом Глисоном в роли Трампа раскроет правду о вмешательстве России в выборы (кадры). Поразительное сходство, Showtime и ничего, кроме правды.

Создателей сериала «Убивая Еву» уличили в расизме. Среди сценаристов одни женщины, но ни одного чёрного — это вообще как понимать?

Расово разнообразные жители Камелота на кадрах «Проклятой» — переосмысленной артурианы от Фрэнка Миллера. Netflix презентует первый сезон в следующем месяце.

Меч выбирает королеву в трейлере «Проклятой» по комиксу Фрэнка Миллера. Как так вышло, зрители узнают уже в июле.

Святой отряд против адских чудовищ в трейлере «Монахини-воина». Экшен-фэнтези по одноимённому комиксу выходит в июле.