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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс Неделя аниме на «КГ» — главные новости 1–7 июня «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC Третий сезон «Мандалорца» уже в работе Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 июня
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в июне

22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду (аудио)
24 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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26 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
26 ПтЕВА (аудио)
27 СбТелеовощи (аудио)
28 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
5Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
 
4ЕВА – 377: Он — умный, она — пианистка
 
13Телеовощи – 344: Орангутан-космонавт
 
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 410: Актуальное кино и #BlackLivesMatter
 
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 99: PlayStation 5: The Future of Gaming
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
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