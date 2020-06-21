Телеовощи. Выпуск 345: Тест на наличие морковки

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:43 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:02:24 —
|Новости
|00:21:25 —
|«Кондор» — 2x01—02
|00:34:29 —
|«Алекс Райдер» — 1x03—04
|00:45:45 —
|«Космические войска» — 1x02
|00:47:28 —
|«Миллиарды» — 5x07
|00:52:43 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x04
|01:01:20 —
|«Великая» — 1x04
|01:08:12 —
|«Харли Квинн» — 2x11
|01:15:46 —
|«Налёт» — 1x02
|01:26:25 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x23 (финал сезона, впечатления Михаила)
|01:31:13 —
|«Лексс» — 4x12 (впечатления Юрия и Льва)
|01:43:33 —
|«Звездные войны: Войны клонов» — 3x01 (впечатления Юрия и Льва)
|01:55:58 —
|Avatar: The Last Airbender ‒ Imbalance, Part 1 (впечатления Льва)
|02:07:41 —
|«Вавилон 5» — 3x03 (впечатления Юрия)
|02:13:08 —
|Благодарим наших спонсоров