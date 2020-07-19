Телеовощи. Выпуск 349: Медленное проникновение в сером плаще

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:39 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:54 —
|Новости
|01:14:00 —
|Отвечаем на вопросы
|01:16:55 —
|«Долина К» (P-Valley) — 1x01
|01:33:47 —
|«Голосок» (Little Voice) — 1x01
|01:46:04 —
|«Дивный новый мир» (Brave New World) — 1x01—02
|02:13:34 —
|«Скрестив мечи» — 1x03—04
|02:18:10 —
|«Робоцып» — 10x16—17
|02:29:00 —
|«Роковой патруль» — 2x06
|02:43:53 —
|«Налёт» — 1x06
|03:09:11 —
|«Лексс» — 4x16 (впечатления Юрия и Льва)
|03:16:48 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x03 (впечатления Юрия и Льва)
|03:25:13 —
|«Пространство» — 3x05—09 (впечатления Льва)
|03:37:52 —
|«Вавилон 5» — 3x07 (впечатления Юрия)
|03:45:51 —
|«Рим» — 1x02 (впечатления Ларисы)
|04:09:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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