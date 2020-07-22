The CW готовит адаптацию «Откровений Беки Полсон» Стивена Кинга

Канал The CW охотно подключился к процессу экранизации богатого литературного наследия Стивена Кинга. Телевещатель собрался адаптировать рассказ под названием «Откровения Беки Полсон», впервые опубликованный в 1984 году в журнале Rolling Stone.

Драма под названием «Откровения» расскажет о Беке Полсон, по случайности застрелившейся во время уборки. Женщина не только сумела выжить, но ещё и пережила духовное просветление. К ней обратился сам Иисус Христос и назвал её избранной, в чьих силах остановить надвигающийся на планету апокалипсис. Бека Полсон преисполняется решимости спасти заблудшее человечество и начнёт с жителей родного городка.

Сценарной адаптацией займётся Мэйси Калвер («Последний настоящий мужчина»); она также выступит в качестве исполнительного продюсера на пару с Кэти Лавджой («Дракула»). За производство отвечает Warner Bros. Television.