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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Психологический триллер «Третий день» с Джудом Лоу получил новую дату премьеры

Совместный проект британского Sky и американского HBO «Третий день» обзавёлся точной датой премьеры. В апреле психологический триллер с Джудом Лоу и Наоми Харрис лишился своей прежней даты выхода 11 мая — из-за карантина творческая команда не успевала управиться с постпроизводством. Теперь же первую из шести серий зрителям покажут 14 сентября.

Главный герой истории Сэм (Лоу) отправляется залечивать свои душевные раны на уединённый остров, связанный с побережьем Британии единственной дорогой, периодически скрываемой приливом. Там мужчина оказывается в ловушке, попадая под влияние странных ритуалов и мысленно возвращаясь к травме из своего прошлого. Очень скоро Сэм перестаёт различать, где заканчивается реальность и начинаются фантазии.

В проекте также задействованы Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Пэдди Консидайн и другие. Создателями выступают Деннис Келли и Феликс Барретт.

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