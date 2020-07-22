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Охотники за привидениями Ник Фрост и Саймон Пегг на свежих кадрах комедийного хоррора «Искатели истины»

В сети появились свежие кадры из комедийного ужастика Саймона Пегга и Ника Фроста «Искатели истины». О сериале ничего не было слышно с прошлой осени, но, как оказалось, проект, осевший на Amazon, до сих пор жив и готовится к премьере, правда, датой выхода пока так и не обзавёлся. Предполагается, что первый сезон зрители увидят в этом году.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) решают исследовать и снимать на видео различную паранормальную активность по всей Великобритании. Прихватив с собой самодельные приборы для обнаружения потусторонних сущностей, современные охотники за привидениями наведаются в кишащие призраками церкви, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а позже поделятся видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре приятелям придётся иметь дело с масштабным заговором, угрожающим всему человечеству.

В сериале также снимаются Майкл Макдауэлл, Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт. Ник Фрост, Саймон Пегг и Майлз Кетли являются создателями сериала, в производстве участвует их общая продюсерская студия Stolen Picture.

Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины» Кадры из сериала «Искатели истины»
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