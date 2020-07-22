Охотники за привидениями Ник Фрост и Саймон Пегг на свежих кадрах комедийного хоррора «Искатели истины»

В сети появились свежие кадры из комедийного ужастика Саймона Пегга и Ника Фроста «Искатели истины». О сериале ничего не было слышно с прошлой осени, но, как оказалось, проект, осевший на Amazon, до сих пор жив и готовится к премьере, правда, датой выхода пока так и не обзавёлся. Предполагается, что первый сезон зрители увидят в этом году.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) решают исследовать и снимать на видео различную паранормальную активность по всей Великобритании. Прихватив с собой самодельные приборы для обнаружения потусторонних сущностей, современные охотники за привидениями наведаются в кишащие призраками церкви, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а позже поделятся видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре приятелям придётся иметь дело с масштабным заговором, угрожающим всему человечеству.

В сериале также снимаются Майкл Макдауэлл, Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт. Ник Фрост, Саймон Пегг и Майлз Кетли являются создателями сериала, в производстве участвует их общая продюсерская студия Stolen Picture.