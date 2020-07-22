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Отменённый фильм Скарлетт Йоханссон о трансгендере правильные люди превратят в сериал

Скарлетт Йоханссон женщина со всех сторон талантливая и легко могла бы сыграть любого человека, дерево или животное — главное, чтобы ни один из них не был трансгендером. Это актриса живо ощутила на своей белой коже, когда решила перевоплотиться в гендерно дисфорийного персонажа в картине Руперта Сандерса Rub & Tug. От роли, конечно, пришлось отказаться в пользу бедных, но проект не свернули и спустя два года он ожил в виде сериала.

Сценарист-трансгендер Our Lady J («Поза», «Очевидное») напишет пилотный эпизод истории гангстера Данте «Текса» Гилла (в девичестве Джин-Мари Гилл). Чуть больше, чем сменой пола, он прославился владением сетью массажных барделей, в смысле, салонов Питтсбурга.

Разумеется, такого великого человека и играть должен не менее выдающийся актёр. Выдаваться он, правда, будет в первую очередь своей принадлежностью к ЛГБТ-сообществу, а вот талантом — как повезёт. Авторы сериала твёрдо намерены провести кастинг среди актёров-трансгендеров.

Our Lady J чрезвычайно возбуждена шансом осветить жизнь как гордого собой Текса, так и целого набора квир-персонажей всех мастей, окружавших главного героя в его мафиозно-кровавых войнах с конкурентами в 70-х годах прошлого века. Биограф протагониста Брендан Кернер и его вдова Синди Бруно Гилл выступят консультантами проекта. Зрители аплодируют стоя.

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 15 июля 2019 годаСкарлетт Йоханссон заявила, что имеет право сыграть любого человека, дерево или животное 8 августа 2018 годаТрансгендеры не простили Скарлетт Йоханссон 13 июля 2018 годаСкарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера 3 июля 2018 годаСкарлетт Йоханссон сыграет главную роль в криминальном триллере 7 июляХолли Берри отказалась от роли трансгендера, чтобы не злить меньшинства
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