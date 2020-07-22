 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся спин-оффом «Бракованная партия» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 6–12 июля «Дюна» Дени Вильнёва отправится в августе на досъёмки «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Вместо E3 2020: Расписание июньских презентаций
СЕРИАЛЫ
420
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дьявольская страсть и чертовски милая романтика на постерах и кадрах 5 сезона «Люцифера»

«Поддайтесь искушению», — призывают нас постеры пятого сезона «Люцифера», и мы совершенно не против. Том Эллис и Лорен Джерман так и манят смотреть продолжение мистического процедурала о Дьяволе, поселившемся в Лос-Анджелесе и встретившем там свою любовь. Шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон обещают раскрыть нераскрытое, убить неубитых и наконец ответить на адски важный вопрос «Будут они вместе или нет?».

Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер» Постеры сериала «Люцифер»

Сериал демонстрирует все оттенки человеческих (и не только) отношений, и в новом сезоне новой влюблённостью порадует Элла Лопез (Эйми Гарсиа). Репортёр Пит Дейли в исполнении Алекса Коха («Под куполом») всего лишь собирался освещать дело, над которым работала команда, и вот уже он часть чертовски очаровательной пары в косплее «Стартрека».

Промо-арт сериала «Люцифер» Промо-арт сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»

Что на это скажет Дэн (Кевин Алехандро), узнаем в день премьеры на Netflix 21 августа.

+ Обсудить
Темы
 
Люцифер
 9 июля«Люцифер»: новые нуарные кадры и ангел-режиссёр 29 маяТом Эллис договорился со студией о съёмках шестого сезона «Люцифера» 13 июляТрейлер пятого сезона «Люцифера» делится своим главным секретом
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер пятого сезона «Люцифера» делится своим главным секретом
 
Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон
 
Нуарные герои музыкального эпизода на свежих кадрах пятого сезона «Люцифера»

Тоже интересно

 
Кино «Девушки бывают разные» — первый постер пляжной комедии от Сарика Андреасяна
 
Кино Анна Кендрик хотела убить всех на съемочной площадке «Сумерек»
 
Кино Граф Дракула вернётся в новом фильме от режиссёра «Тела Дженнифер»
 
Кино Первые кадры из ремейка фильма «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга
 
Кино «Кролик Джоджо» — трейлер сатирической драмы Тайки Вайтити
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 298: За жизнь
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00КГ играет: Xenoblade Chronicles 2, часть 2
 
СкороНоль кадров в секунду (аудио)

Выйдут в июле

 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
23 ЧтЛазер-шоу «Три дебила»
24 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
13Телеовощи – 349: Медленное проникновение в сером плаще
 
34Лазер-шоу «Три дебила» – 416: «Бессмертная гвардия» и «Грейхаунд»
 
30Ноль кадров в секунду – 325: По нормам инклюзивности
 
11ЕВА – 381: Петька Жареный и Sugoi Dekai
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru