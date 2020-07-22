Дьявольская страсть и чертовски милая романтика на постерах и кадрах 5 сезона «Люцифера»

«Поддайтесь искушению», — призывают нас постеры пятого сезона «Люцифера», и мы совершенно не против. Том Эллис и Лорен Джерман так и манят смотреть продолжение мистического процедурала о Дьяволе, поселившемся в Лос-Анджелесе и встретившем там свою любовь. Шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон обещают раскрыть нераскрытое, убить неубитых и наконец ответить на адски важный вопрос «Будут они вместе или нет?».

Сериал демонстрирует все оттенки человеческих (и не только) отношений, и в новом сезоне новой влюблённостью порадует Элла Лопез (Эйми Гарсиа). Репортёр Пит Дейли в исполнении Алекса Коха («Под куполом») всего лишь собирался освещать дело, над которым работала команда, и вот уже он часть чертовски очаровательной пары в косплее «Стартрека».

Что на это скажет Дэн (Кевин Алехандро), узнаем в день премьеры на Netflix 21 августа.