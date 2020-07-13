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Трейлер пятого сезона «Люцифера» делится своим главным секретом

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона «Люцифера», а точнее, его первой восьмисерийной части, которая выйдет на экраны 21 августа. Ролик не стал ходить вокруг да около, вероятно, главного сюжетного поворота продолжения и раскрыл тайну чудесного возвращения владыки ада на Землю.

Мистический процедурал с Томом Эллисом в главной роли продолжит плодить крылатых, которые в силу особых причин испытывают острую необходимость погостить в обители смертных под названием Лос-Анджелес.

За проект отвечают шоураннеры Илди Модрович и Джо Хендерсон. В актёрский состав входят Лорен Джерман, Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро и Рэйчел Харрис.

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