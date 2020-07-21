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Джон Бойега мечтает сняться в адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Пару лет назад Netflix сообщил о планах снять игровой сериал по мотивам анимационного хита «Аватар: Легенда об Аанге». И пусть с тех пор о проекте ничего конкретного слышно не было, он по-прежнему значится в разработке. А кое-кто из поклонников первоисточника в актёрской среде даже предлагает себя в качестве возможного участника кастинг-листа. Например, свой интерес к проекту проявил Джон Бойега — пламенный активист трендового движения Black Lives Matter.

Бойега, по его недавнему признанию, окончательно завязал со «Звёздными войнами» и готов к новым приключениям. В своём твиттере актёр намекнул художнику и режиссёру мультсериала Джанкарло Вольпе, что с большим удовольствием поучаствует в сериале, если оный вдруг решит рассказать о повелителях стихий из Африки.

Над сериалом о приключениях в мире четырёх наделённых силами природы наций работают создатели анимационного оригинала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко, и кто знает, куда заведут авторов современные тенденции. В медийном мире тотальной инклюзивности и многообразия и до мага Бойеги недалеко.

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Аватар: Легенда об Аанге
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