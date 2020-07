Джон Бойега мечтает сняться в адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Пару лет назад Netflix сообщил о планах снять игровой сериал по мотивам анимационного хита «Аватар: Легенда об Аанге». И пусть с тех пор о проекте ничего конкретного слышно не было, он по-прежнему значится в разработке. А кое-кто из поклонников первоисточника в актёрской среде даже предлагает себя в качестве возможного участника кастинг-листа. Например, свой интерес к проекту проявил Джон Бойега — пламенный активист трендового движения Black Lives Matter.

Бойега, по его недавнему признанию, окончательно завязал со «Звёздными войнами» и готов к новым приключениям. В своём твиттере актёр намекнул художнику и режиссёру мультсериала Джанкарло Вольпе, что с большим удовольствием поучаствует в сериале, если оный вдруг решит рассказать о повелителях стихий из Африки.

When you lot are ready to have the benders in Africa explored let me know! https://t.co/mUPx0JwWIs pic.twitter.com/zOVuHCRYjv