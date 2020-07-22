От вампиров к роботам — создательница «Сумерек» сняла сай-фай драму для Quibi

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Режиссёр «Сумерек» Кэтрин Хардвик снова снимает про нелюдей, на сей раз — для потокового мини-сервиса Quibi. Фантастическая драма с говорящим названием «Не копайся в себе» (Don't Look Deeper) расскажет историю обычной школьницы, которая на деле оказывается совсем необычной. Заподозрив, что не является человеком, она решает копнуть глубже (буквально), но даже не представляет, кто за всем этим стоит.

Главные роли исполняют Хелена Ховард, Дон Чидл, Эмили Мортимер, Эма Хорват и Каиви Лайман. За сценарий отвечают Джеффри Либер («Остаться в живых», «Зачарованные») и Чарли Макдоннелл.

Всего запланировано 14 эпизодов по 10 минут. Премьера на Quibi — уже 27 июля.