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От вампиров к роботам — создательница «Сумерек» сняла сай-фай драму для Quibi

Режиссёр «Сумерек» Кэтрин Хардвик снова снимает про нелюдей, на сей раз — для потокового мини-сервиса Quibi. Фантастическая драма с говорящим названием «Не копайся в себе» (Don't Look Deeper) расскажет историю обычной школьницы, которая на деле оказывается совсем необычной. Заподозрив, что не является человеком, она решает копнуть глубже (буквально), но даже не представляет, кто за всем этим стоит.

Главные роли исполняют Хелена Ховард, Дон Чидл, Эмили Мортимер, Эма Хорват и Каиви Лайман. За сценарий отвечают Джеффри Либер («Остаться в живых», «Зачарованные») и Чарли Макдоннелл.

Всего запланировано 14 эпизодов по 10 минут. Премьера на Quibi — уже 27 июля.

Кадры из сериала «Не копайся в себе» Кадры из сериала «Не копайся в себе» Кадры из сериала «Не копайся в себе» Постеры сериала «Не копайся в себе»
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