Грядущий сериал о медвежонке Умке привлёк внимание за рубежом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Как известно, советскую анимационную дилогию «Умка» постигнет участь «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Нынешнее руководство «Союзмультфильма» планирует снять по мультфильмам Владимира Попова и Владимира Пекаря полноценный сериал из 26 серий. И совсем недавно выяснилось, что проектом о новых приключениях знаменитого белого медвежонка наряду с отечественными заинтересовались и некие зарубежные партнёры.

Директор киностудии Борис Машковцев сообщил, что уже ведётся активная работа над сценарием. В частности создана целая команда новых персонажей, проработаны их типажи и взаимоотношения. О возможной дате премьеры пока ничего не сообщается.

Весьма возможно, недалёк тот час, когда зрители в сети смогут оценить первые концепт-арты новых героев многосерийного продолжения.