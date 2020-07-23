«Перри Мейсон» с Мэттью Ризом получил второй сезон

Кабельный канал HBO не стал дожидаться завершения первого восьмисерийного сезона «Перри Мейсона» и оперативно продлил сериал с Мэттью Ризом на второй сезон. Премьера продюсерского проекта Роберта Дауни-младшего порадовала руководство вещателя не только тёплыми отзывами критиков — первая серия с момента премьеры набрала 8 млн просмотров, и это лучший показатель для новичка на HBO за последние два года.

С материалом для дальнейшего сюжета проблем наверняка не будет, ведь перед нами классическая детективная драма. Перри Мейсон — едва сводящий концы с концами частный сыщик из Лос-Анджелеса. Не так давно вернувшийся с войны, главный герой борется с ПТСР, последствиями разрушенного брака и сложными жизненными обстоятельствами.

В первом сезоне также снимаются Джон Литгоу, Татьяна Маслани, Ши Уигхэм и Джульет Райлэнс.