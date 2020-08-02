Новые сериалы 3–9 августа

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Quibi

Главный герой экшена — машинист Майк Ферро, ложно обвинённый во взрыве в лос-анджелесском метро. Город в панике, а ложь активно поддерживают соцсети и не разобравшаяся в ситуации пресса. Майк, чьей единственной заботой являются безопасность жены и дочери, должен доказать свою невиновность. Но для этого ему придётся отыскать настоящего преступника до того, как ведущая расследование легенда полиции Клэй Брайс его поймает.

Потоковый сервис Quibi продолжает заманивать зрителей известными именами. На этот раз поднимать популярность видеоплатформы будут Кифер Сазерленд и Бойд Холдбрук в адаптации уже известной истории о несправедливо обвинённом в преступлении человеке, чья задача — спастись, отыскав истинного виновника.