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Новые сериалы 3–9 августа

В списке новых сериалов недели неожиданно преобладают анимационные проекты. Потоковый сервис CBS All Access презентует первую серию приключенческой комедии «Звёздные войны: Нижние палубы», а Netflix покажет третий мультсериал Гильермо Дель Торо «Волшебники» из трилогии «Сказки Аркадии». Видеосервис Quibi меж тем покажет первые эпизоды экшен-триллера «Беглец» с Кифером Сазерлендом.

Понедельник, 3 августа

 
Премьера+
Quibi
Беглец The Fugitive

боевик, драма

В ролях Бойд Холдбрук, Кифер Сазерленд, Натали Мартинес, Брайан Джерати, Дженезис Родригес, Кейлани Арелланес

Создатель Ник Сантора

Главный герой экшена — машинист Майк Ферро, ложно обвинённый во взрыве в лос-анджелесском метро. Город в панике, а ложь активно поддерживают соцсети и не разобравшаяся в ситуации пресса. Майк, чьей единственной заботой являются безопасность жены и дочери, должен доказать свою невиновность. Но для этого ему придётся отыскать настоящего преступника до того, как ведущая расследование легенда полиции Клэй Брайс его поймает.

Потоковый сервис Quibi продолжает заманивать зрителей известными именами. На этот раз поднимать популярность видеоплатформы будут Кифер Сазерленд и Бойд Холдбрук в адаптации уже известной истории о несправедливо обвинённом в преступлении человеке, чья задача — спастись, отыскав истинного виновника.

Видео

Четверг, 6 августа

 
Премьера+
CBS All Access
Звёздный путь: Нижние палубы Star Trek: Lower Decks

фантастика, комедия, анимация

В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн

Создатель Майк Макмэхан

Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.

Очередное творение от одного из авторов «Рика и Морти» Майка Макмэхана обещает совершенно новый взгляд на культовую вселенную. Чёрный юмор, кишки и кровища — авторы обещают, что такого «Стартрека» вы ещё не видели.

Видео

 
Конец сезона2
DC Universe
Роковой патруль Doom Patrol

боевик, фантастика, драма

В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон

Создатель Джереми Карвер

Второй сезон сумасшедшего телекомикса завершится девятым эпизодом Wax Patrol. Официальный статус сериала пока неизвестен — потоковый сервис DC Universe пока молчит.

Видео

Пятница, 7 августа

 
Премьера+
Netflix
Волшебники Wizards

анимационный, фэнтези, приключения

В ролях Колин О'Донохью, Стефани Беатрис, Дэвид Брэдли, Клэнси Браун, Джеймс Фолкнер, Марк Хэмилл

Создатель Гильермо дель Торо

Пути обитателей подземного королевства троллей, юных пришельцев и волшебников неизбежно пересекутся, потому что все они так или иначе связаны с Аркадией. Сериал расскажет о кульминационном моменте — эпической битве за власть над магией, которая решит судьбу трёх миров.

Netflix представляет заключительную часть фэнтези-трилогии Гильермо Дель Торо «Сказки Аркадии». Третий анимационный сериал обещает сплетение всех сюжетных линий и масштабное сражение.

Видео

Воскресенье, 9 августа

 
Конец сезона1
HBO
Перри Мейсон Perry Mason

драма, детектив

В ролях Вероника Фалькон, Мэттью Риз, Роберт Патрик, Ши Уигхэм, Джефферсон Мэйз, Джон Литгоу

Создатель Рон Фицджералд, Ролин Джонс

Первый сезон нуарного детектива завершится восьмым эпизодом Chapter 8. Кабельный канал уже продлил продюсерский проект Роберта Дауни-младшего на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона2
TNT
Алиенист The Alienist

детектив, триллер

В ролях Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Брайан Джерати, Дуглас Смит, Мэттью Шир

Создатель Кэри Фукунага

Второй сезон детективного триллера завершится восьмой серией Better Angels. Кабельный канал TNT пока не сообщил, что намерен делать с сериалом дальше.

Видео

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