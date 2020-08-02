Телеовощи. Выпуск 351: Запутанные взаимоотношения Ленины и Маркса

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:23 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:47 —
|Новости
|01:23:59 —
|«Трансформеры: Война за Кибертрон» (Transformers: War for Cybertron Trilogy) — 1x01
|01:41:05 —
|«Скрестив мечи» — 1x07—08
|01:44:58 —
|«Робоцып» — 10x19—20 (финал сезона)
|01:52:06 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 7x07—10
|02:22:22 —
|«Дивный новый мир» — 1x06—09 (финал сезона)
|03:01:31 —
|«Роковой патруль» — 2x08
|03:09:17 —
|«Налёт» — 1x08 (финал сезона)
|03:27:54 —
|«Лексс» — 4x18 (впечатления Юрия и Льва)
|03:38:40 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x05 (впечатления Юрия и Льва)
|03:45:27 —
|«Пространство» — 3x11 (впечатления Льва)
|03:56:15 —
|«Вавилон 5» — 3x09 (впечатления Юрия)
|04:06:10 —
|«Рим» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|04:33:58 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|Лев продолжает смотреть «Тайный орден»
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