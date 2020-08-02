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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на КГ — главные новости 20–26 июля Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда» Студия Trigger сделает для CD Projekt RED аниме-спин-офф Cyberpunk 2077 Неделя аниме на «КГ» — главные новости 15–21 июня
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 июля — 2 августа
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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