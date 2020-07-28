 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Презентация Xbox Games Showcase — просмотр и обсуждение в прямом эфире Неделя аниме на «КГ» — главные новости 6–12 июля Насладись чужими воспоминаниями: авторы Cyberpunk 2077 показали важную игровую механику и новый трейлер Неделя аниме на «КГ» — главные новости 15–21 июня Первый тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера сулит эпичность и саспенс
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
290
 
Первоисточник: starwarsunity.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Слух: «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» продолжат в виде сериала с Олденом Эренрайком и Эмилией Кларк

Создатель сайта StarWarsUnity Джереми Конрад вернулся к прошлогоднему слуху о вероятном продолжении истории молодого Хана Соло на малых экранах. Прошлой осенью поговаривали о возможном спин-оффе слабо выступившего в прокате «Хана Соло: Звёздные войны. Истории», но на том все разговоры утихли, и никакой подтверждающей информации не последовало.

Нынче Конрад утверждает, что с тех пор идея спин-оффа эволюционировала в полноценное многосерийное продолжение на потоковом сервисе Disney+. События сериала якобы стартуют с финала вышедшего в 2018 году фильма. Естественно, ожидается возвращение всего основного актёрского состава, включая Олдена Эренрайка, Йонаса Суотамо, Эмилию Кларк и Дональда Гловера.

Фанаты «Звёздных войн», между прочим, по-прежнему активно пользуются хештегом #MakeSolo2Happen и время от времени даже умудряются выводить его в актуальные темы «Твиттера». А в недавнем интервью журналу Esquire Эренрайк обмолвился, что кое-что слышал о потенциальном продолжении, правда, никакими подробностями делиться не стал.

4 Обсудить
Темы
 
Хан Соло: Звёздные войны. Истории
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на «Оскар 2019»: «Чёрная пантера» творит историю
 
Студия Lucasfilm замораживает все спин-оффы «Звёздных войн»
 
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — первое описание сюжета

Тоже интересно

 
«Смертельная битва» нашла своих Соню Блейд, Кано и Скорпиона
 
Дж. Дж. Абрамс объяснил название девятого эпизода «Звёздных войн»
 
Полный «Пипец»: Мэттью Вон рассказал о фильме, который не хотела брать ни одна студия и ради которого он заложил дом
 
Сериалы Syfy отказался продлевать «Пространство» на четвёртый сезон
 
Фанаты «Звёздных войн» мучили и Натали Портман тоже
 
«Гоголь. Вий» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
21:00ЕВА-383: Прямая трансляция
 

Выйдут в июле

29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
9Телеовощи – 350: Вся правда о Рыжем и Каплане
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 102: Xbox Games Showcase
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 418: «Палм-Спрингс» и толстый Донни Йен
 
 
13Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru