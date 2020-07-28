Слух: «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» продолжат в виде сериала с Олденом Эренрайком и Эмилией Кларк

Создатель сайта StarWarsUnity Джереми Конрад вернулся к прошлогоднему слуху о вероятном продолжении истории молодого Хана Соло на малых экранах. Прошлой осенью поговаривали о возможном спин-оффе слабо выступившего в прокате «Хана Соло: Звёздные войны. Истории», но на том все разговоры утихли, и никакой подтверждающей информации не последовало.

Нынче Конрад утверждает, что с тех пор идея спин-оффа эволюционировала в полноценное многосерийное продолжение на потоковом сервисе Disney+. События сериала якобы стартуют с финала вышедшего в 2018 году фильма. Естественно, ожидается возвращение всего основного актёрского состава, включая Олдена Эренрайка, Йонаса Суотамо, Эмилию Кларк и Дональда Гловера.

Фанаты «Звёздных войн», между прочим, по-прежнему активно пользуются хештегом #MakeSolo2Happen и время от времени даже умудряются выводить его в актуальные темы «Твиттера». А в недавнем интервью журналу Esquire Эренрайк обмолвился, что кое-что слышал о потенциальном продолжении, правда, никакими подробностями делиться не стал.