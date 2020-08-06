Акции Disney растут, несмотря на убыточный квартал

Сложно представить, чем бы обернулся для компании Disney 2020 год, если бы не вовремя запущенный новый стриминговый сервис. Disney+ за отчётный квартал умудрился привлечь 3 млн новых зрителей и тем самым расширить свою аудиторию до 60,5 млн человек. А ведь поговаривали, что после «Мандалорца» от сервиса отпишутся все; однако, как мы теперь видим, пандемия вернула зрителей к малым экранам. Теперь аудитория всех трёх сервисов потокового вещания Disney, а именно Hulu, ESPN+ и Disney+, достигла 100 миллионов.

В остальном у студии всё грустно. Второй квартал принёс лишь боль и неприятное жжение в разных местах у верховного менеджмента. Шутка ли, это первый убыточный отчётный период Disney с 2001 года — выручка снизилась на добрые 42%. Случилось это из-за сокращения кинопрокатной деятельности, закрытия тематических парков и торговых центров, где продавали игрушки. Туристическая доля бизнеса компании так и вовсе испытала небывалый обвал — в 85%. Всего Disney пострадала на $ 5 млрд, и вряд ли новый квартал начался для неё с хороших цифр.

Однако именно благодаря успехам стриминга акции компании не упали на дно, а совсем наоборот — рост составил 9,8% ($ 128,84 за акцию). Так что компания в срочном порядке начнёт развивать потоковое вещание куда активнее, чем раньше. В планах — скорый запуск Disney+ в Бельгии, Португалии, Скандинавии и Латинской Америке, а также уникальный цифровой релиз «Мулан» за отдельную плату. Кроме того, как мы писали ранее, в 2021 году появится ещё один сервис вещания Star, куда войдёт контент ABC, FX, Freeform, Searchlight и 20th Century Studios.

Так что в каком-то смысле убийственная для бизнеса эпидемия только помогла Disney. Новая реальность работает на тех, кто обожает сидеть дома и получать контент, не вставая с дивана. Осталось только подписаться на Disney+ и наслаждаться жизнью… Ах да, подключения сервиса в России нет даже в планах. Ну что ж, значит, будем по-прежнему ходить в кино и станем стройнее. Для нас тоже есть свои плюсы.