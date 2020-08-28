Кэтлин Кеннеди: поиск женщин-режиссёров для «Звёздных войн» — наш главный приоритет

Если скомканное завершение саги и крайне унылые отзывы на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» чему-то и научили Кэтлин Кеннеди, то явно не тому, на что все рассчитывали. Глава Lucasfilm убеждена, что франчайзу не хватает женской руки — как будто её собственной было мало.

По части сериалов ситуация выправляется: несколько эпизодов «Мандалорца» уже доверили дамам — Брайс Даллас Ховард и Деборе Чоу, причём последняя сейчас занимается многосерийным проектом про Оби-Вана Кеноби. А ещё одна — Лесли Хэдланд («Матрёшка») — встала во главе загадочного женского спин-оффа. И это только начало:

Это [найм женщин-режиссёров] наш абсолютный приоритет. Невероятно увлекательно наблюдать за талантами, которые появляются. Сейчас у нас в разработке сериал про Оби-Вана Кеноби от Деборы Чоу, и она проделывает феноменальную работу. На самом деле, я очень огорчена, потому что люблю Ниа Дакосту, но она уже режиссирует «Капитана Марвел 2». Она одна из невероятно талантливых постановщиц, к которым я приглядывалась.

Что ж, теперь мы точно не знаем, кто не будет режиссировать фильм по «Звёздным войнам». И точно знаем, кто будет: хоть Кеннеди и обещала трудоустроить женщин во франчайз ещё в феврале, с тех пор режиссёрским креслом завладел разве что Тайка Вайтити. Но без женской руки там всё же не обойдётся: Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Прошлой ночью в Сохо») поможет ему со сценарием.