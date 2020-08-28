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Братья Винчестеры выруливают на финишную прямую в трейлере финальных серий «Сверхъестественного»

В честь относительно скорого возвращения на экраны заключительного сезона легендарного «Сверхъестественного» телеканал The CW опубликовал свежий трейлер, посвящённый семи финальным эпизодам сериала. Неразлучные братья Винчестеры в исполнении Дженсена Эклза и Джареда Падалеки готовы к своему последнему приключению

Съёмки двух последних серий нынче полным ходом идут в Ванкувере под присмотром шоураннера Эндрю Дэбба и будут завершены в срок, чтобы 15 сезон смог вернуться к зрителям 8 октября.

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Видео Сверхъестественное
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