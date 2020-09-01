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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
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Трейлер финальных эпизодов «Сверхъестественного» обещает конец света

Телеканал The CW активно исправляет вызванную пандемией вселенскую несправедливость, поставляя страдающим от дефицита информации поклонникам «Сверхъестественного» свежие промо-материалы семи финальных эпизодов сериала. Два из них — предпоследний и последний — прямо сейчас снимают в Ванкувере.

Благо, отснятого материала хватает, чтобы соорудить очередной видеоанонс. В сети появился новый трейлер заключительных серий, напоминающий, что 15 сезон вернётся к зрителям через месяц. В финале Сэма (Джаред Падалеки) и Дина Винчестеров (Дженсен Эклз) ждёт как минимум конец света. Каким образом разудалым братьям удастся его предотвратить, зрители начнут узнавать с 8 октября.

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Видео Сверхъестественное
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