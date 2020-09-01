Трейлер финальных эпизодов «Сверхъестественного» обещает конец света

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW активно исправляет вызванную пандемией вселенскую несправедливость, поставляя страдающим от дефицита информации поклонникам «Сверхъестественного» свежие промо-материалы семи финальных эпизодов сериала. Два из них — предпоследний и последний — прямо сейчас снимают в Ванкувере.

Благо, отснятого материала хватает, чтобы соорудить очередной видеоанонс. В сети появился новый трейлер заключительных серий, напоминающий, что 15 сезон вернётся к зрителям через месяц. В финале Сэма (Джаред Падалеки) и Дина Винчестеров (Дженсен Эклз) ждёт как минимум конец света. Каким образом разудалым братьям удастся его предотвратить, зрители начнут узнавать с 8 октября.