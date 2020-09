Дружные враги на закадровых фото второго сезона «Пацанов»

Ребята из «Семёрки» и «Пацанов» на экране суровые, опасные и крайне занятые ребята, но ничто человеческое им не чуждо. Сфотографироваться на фоне последствий сумасшедшей водной гонки — почему бы и нет? Обе команды охотно засветились на закадровых фото со съёмок второго сезона «Пацанов». А ещё на одном из снимков засветился загадочный Чёрный Нуар без маски.

На фотографиях локации из третьего эпизода второго сезона Over the Hill with the Swords of a Thousand Men. На заднем плане тот самый разнесчастный кит, которого ребята из творческой команды сериала, по словам шоураннера Эрика Крипке, создавали в полную величину и со скрупулёзной анатомической точностью.